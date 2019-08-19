Huder’den Adli Yıl açılışı değerlendirmesi

Hukuki Araştırmalar Derneği (Huder) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Huder Eskişehir Şube Başkanı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Adli Yıl açılış töreninin T.C. Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi’nde gerçekleşmesinin yargı bağımsızlığını zedeleneceği iddiasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Gücüyener, yaptığı açıklamada, Araştırmalar Derneği, 2019-2020 Adli Yıl açılışının T.C. Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezinde yapılacak olması nedeni ile Yargıtay’ın davetini geri çeviren baroların ve katılma kararını açıklayan Barolar Birliğinin bu kararlara ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Yargının ve savunmanın çözülmesi gereken sorunları olduğunun tüm hukukçular tarafından fikir birliği ile paylaşıldığı belirten Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener “Bağımsız yargının ve savunmanın sorunlarının, kanun koyucu yasamanın ve uygulayıcı yürütmenin katkıları ile ancak çözülebilmesi de demokratik sistemin ve Anayasamızın gereğidir. Adli Yıl açılış töreni uygulayıcıların sorunları paylaşması ve sorunların değerlendirilebilmesi için uygun bir ortam sunmaktadır. Sorunları tartışmak ve birlikte çözmek yerine ötelemek, ortamı germek, farklı anlamlar yüklemek, hem savunmanın, hem yargının hem de ülkemizin “boşa vakit kaybedeceği” bilinmez bir sürece girmesini kabul etmektir. Adli yıl açılış töreninde davet sahibi Yargıtay Başkanlığı’dır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi kamuya ait bir mekândır. Adli yıl açılış töreninin bu mekânda gerçekleşmesi sebebi ile yargı bağımsızlığının zedeleneceği iddiası kabul edilebilir değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre “Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.” Adli Yıl açılışında Yargıtay’ın ev sahipliğinde yapılacak törende Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı da birer konuşma yapacaklardır” dedi.

Uzlaşı ve değerlendirme ortamında adli yıl açılışı önemli bir diyalog zemini

Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatarak, “Ekim ayında içeriği yasalaşacak ve mevcuttaki pek çok sorun için çözüm olacak bir süreci başlatacaktır. Yargı Reformu Strateji Belgesi oluşumu da Adalet Bakanlığı çatısında, tüm uygulayıcıların, hukuk fakültelerinin, yüksek mahkemelerin, başsavcılıkların, Barolar Birliğinin ve baroların etkili katılımları ile yürütülmüş bir süreçtir. Yoğun ve değerli bir çalışma yapılmış ve sürecin sonunda yasalaşma aşamasına geçilmiş durumdadır. Böyle bir uzlaşı ve değerlendirme ortamında adli yıl açılışının da önemli bir diyalog zemini olduğu bilinci ile “hukuk ve adalet adına tespit ve çözüm önerilerinin yer alacağı, sonrasında uygulamaya geçeceği ve insan hakları, hukuk devleti hususlarında mesafe alma inancıyla, adli yıl açılış törenine katılım gösterecek baroların bu tavrı takdiri hak etmektedir” diye kaydetti.