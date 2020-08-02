  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hüdayi Vakfı desteğiyle Arnavutluk'ta 35 bin paket kurban eti dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:56:53 -
Hüdayi Vakfı desteğiyle Arnavutluk'ta 35 bin paket kurban eti dağıtıldı

TİRAN (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı desteğiyle Arnavutluk merkezli İstanbul Derneğince Kurban Bayramı dolayısıyla Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine 35 bin paket kurban eti dağıtıldı.

İstanbul Derneğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Arnavutluk'ta 100 büyükbaş hayvanın kesildiği ifade edildi.

Bu kapsamda başta Tiran ve İşkodra olmak üzere Arnavutluk'un farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 35 bin paket kurban eti ulaştırıldığı belirtildi.

Kurban organizasyonunun her yıl olduğu gibi bu yıl da Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı desteğiyle gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Tedarik, nakliye, kesim, paketleme ve dağıtımı içeren söz konusu proje, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde İstanbul Derneği Başkanı Ridvan Seferaj himayesinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı