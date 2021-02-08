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Gündem ​HÜDAPAR'dan yeni anayasa açıklaması
Gündem

​HÜDAPAR'dan yeni anayasa açıklaması

HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa çağrısına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanının dile getirdiği yeni bir anayasa söylemi, toplumda yıllardır var olan sivil bir anayasa beklentisini tekrar canlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:19:00 -
​HÜDAPAR'dan yeni anayasa açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa çağrısına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanının dile getirdiği yeni bir anayasa söylemi, toplumda yıllardır var olan sivil bir anayasa beklentisini tekrar canlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Yeni anayasa konusuna değinen Sağlam, yeni anayasanın tartışmasız bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanının dile getirdiği yeni bir anayasa söylemi, toplumda yıllardır var olan sivil bir anayasa beklentisini tekrar canlandırmıştır." ifadesini kullanan Sağlam, şunları kaydetti:

"Ülkenin birçok köklü sorununun temelinde mevcut darbe anayasası vardır. Şimdiye kadarki bütün anayasalar, olağanüstü şartlarda ve askeri vesayet dönemlerinde hazırlandıkları için halkı öncelemekten ziyade statükoyu koruma amacına matuf oldular."

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Sağlam, bu protestoların farklı bir mecraya taşındığını, bunun toplumun inancına ve ahlaki değerlerine saldırıya dönüştüğünü ifade etti.

Sağlam, "Rektör atamasında bir hukuksuzluk veya usulsüzlük var ise bunun eleştirilmesi, hukuk sınırları içerisinde protesto edilmesi veya itiraz edilmesi, toplumun en doğal hakkıdır ancak bu protestoları farklı amaçlar için kullanarak kaosa kapı aralamanın hak arama ile alakası olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa'da cesedi bulunan 4 gencin ölüm nedenine ilişkin Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

"3 genç tüfekle intihar etmiş, diğer bir gencin ise uyuşturucudan öldüğü belirlenmiştir. Yaşanan bu trajedi toplumu derinden sarsarken, gençliğin maruz kaldığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uyuşturucu, içki, sigara gibi zararlı alışkanlıkları teşvik eden başta televizyon programları olmak üzere her türlü yazılı ve görsel yayınlar engellenmelidir. Eğitimin tüm kademelerinde erdemli insan yetiştirmeye öncelik verilmelidir. Bunun yanı sıra aile bağları zayıf ya da ailesi dağılmış, suça bulaşmış, şiddet eğilimli ve risk grubundaki bireylere yönelik psikososyal destek hizmeti artırılmalıdır."

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Yorumlar

Müslüman Rumelili

Yeni anayasayı İbrahim Kalın ve Ak Partili kadınlar yapacak, yani OdaTV'nin yayını ve emriyle Müslüman hocalara operasyon çekerek ülkenin Müslüman erkeklerinden başka OdaTV ile savaş hâlindeki istihbarat teşkilatını ezip rezil edenler. Yeni anayasa ile Erdoğan indirilmekten başka İslam ve Müslümanların kökü kazınmak isteniyor aynı kişiler ve kadınlarca. Erdoğan yeni anayasa tuzağına düşmemeli.
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hüdapar ehlikitap mecusi ateşperest partidir parti amblemindeki güneş mecusiliği temsil ediyor anladızmıakit
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