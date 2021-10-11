Hüdapar'dan ittifak kararı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, şu ana kadar herhangi bir ittifak anlaşması yapmadıklarını ama partilerinin ilkelerine uygun bir teklif geldiği takdirde bir ittifak içerisinde yer alabileceklerini söyledi.



Yapıcıoğlu, Bingöl'de Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3 aydır Türkiye'de şehirleri ziyaret ettiklerini dile getiren Yapıcıoğlu, bu kapsamda Bingöl'de de çeşitli temaslarda bulunduğu belirtti.

Mevcut anayasa yerine tamamen sivil ve yeni bir anayasa yapılması yönündeki iradeyi değerli bulduklarını belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda hükümetin ve Sayın Erdoğan'ın mecliste temsil edilen siyasi partilerin çalışma yapması yönündeki çağrısını önemli buluyoruz. Ancak toplumsal bir sözleşme olan anayasa yapım sürecine mecliste temsil edilmeyen siyasi partilerin ve sivil toplumun da dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre yeni anayasa yapmak mümkündür. Türkiye 40 yıldır darbe anayasasıyla yönetilmektedir. Bu ayıptan kurtulmak gerekir. Bunun için siyasi partiler uzlaşmalı ve ortak bir noktada bir araya gelmeye çaba sarf etmelidir. Partilerin kırmızı çizgilerini sürecin tıkanmasına sebebiyet verecek şekilde masanın üzerine koymamaları gerektiğini mütemadiyen söylüyoruz. Bu açıdan yeni anayasa yapım süreci ve fırsatı siyasi partiler için bir samimiyet testidir."

Siyasette ittifakların doğal bir durum olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR ilkelerine uygun bir teklif gelirse böyle bir ittifak içerisinde yer alabilir. Biz kapıları ittifaklara kapatmış değiliz. Ama şimdiden herhangi ittifakla, partiyle, blokla bir ittifak anlaşması yapmış değiliz. Uygun şartlar olursa bir ittifak gerçekleşebilir." dedi.