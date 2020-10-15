HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam'dan Davutoğlu'na ziyaret

ANKARA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Anayasa Mahkemesi, hukuki bir konuda karar verdiği zaman alt mahkemelerin bu kararı yok sayması demokratik hukuk devleti ilkelerine ve yargının kendi içindeki hiyerarşisine aykırı düşer." dedi.

HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Sağlam ve Davutoğlu, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Davutoğlu, ziyaretinden dolayı Sağlam'a teşekkür ederek Türkiye'de yeni bir siyasi konjonktürün olduğunu, herkesin kendi dar mahallesinden çıkarak herkesle konuşur hale geldiğini söyledi. Sağlam'ın yaptığı ziyaretin gelecekte farklı istişare zeminlerine yol açacağını belirten Davutoğlu, "Artık siyasetimizin doğru bir zemine oturması lazım. Farklı düşünceler olmazsa farklı siyasetler olmazdı." diye konuştu.

Davutoğlu, "İktidara çağrımız, küçük büyük demeyin, ne kadar oy aldı demeyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oy alan herkes ve her partiyle ilişkilerinizi doğru tutun." dedi.

- "Siyasi partiler birbirlerine düşman olamazlar"

İshak Sağlam da Gelecek Partisini kuruluşundan dolayı tebrik etmek ve başarılar dilemek için ziyaret ettiklerini söyledi. Türkiye'de siyasi partilerin birbiriyle düşmanmış gibi hareket ettiğini savunan Sağlam, "Bu dilin mutlaka değişmesi lazım. Siyasi partiler birbirlerine düşman ve rakip olamazlar. Sandık ortaya konduğunda yarışacağız, birbirimize muhalefet edeceğiz. Ama sandık ortadan kalktığında rekabet etmeyeceğiz, yarışmayacağız, kavga etmeyeceğiz, biz yardımlaşacağız." diye konuştu.

- "Anayasal işleyiş konusunda nihai merci Anayasa Mahkemesidir"

Sağlam ve Davutoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararının ardından ilgili yerel mahkemenin kararının sorulması üzerine Davutoğlu, "Demokratik hukuk devletlerinde anayasal işleyiş konusunda nihai merci Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi, hukuki bir konuda karar verdiği zaman alt mahkemelerin bu kararı yok sayması demokratik hukuk devleti ilkelerine ve yargının kendi içindeki hiyerarşisine aykırı düşer. Bu kaosa sebebiyet verir." değerlendirmesinde bulundu.

İshak Sağlam ise Anayasa Mahkemesinin verdiği bir kararın alt mahkeme tarafından kabul edilmemesinin usule aykırı olduğunu söyledi.

Sağlam ve Davutoğlu, görüşmede seçim ittifakıyla ilgili bir konunun gündeme gelmediğini belirtti.