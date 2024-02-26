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Siyaset HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı paylaşmıştı! DEM Parti'den fotoğrafa ilişkin skandal açıklama
Siyaset

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı paylaşmıştı! DEM Parti'den fotoğrafa ilişkin skandal açıklama

Yeniakit Publisher
2024-02-26 20:40:00 -
HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı paylaşmıştı! DEM Parti'den fotoğrafa ilişkin skandal açıklama

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı'nın dün Batman tribününden paylaştığı videoya ilişkin DEM Parti'den skandal bir açıklama geldi.

Batman'da dün oynanan TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi karşılaşmasını tribünde yan yana izleyen DEM Parti Batman Belediyesi Başkan adayı Mehdi Öztüzün ile HÜDA PAR Batman Belediyesi Başkan adayı Serkan Ramanlı'nın fotoğrafı gündem oldu.

DEM Partililer Ramanlı ile fotoğraf çektiren Öztüzün'ü hedefe koydu.

DEM Parti Batman İl Teşkilatı tarafından fotoğrafa ilişkin yapılan yazılı açıklamada skandal ifadeler kullanıldı.

Yapılan açıklamada, Güneydoğu için yine "Kürdistan" denildi.

HÜDA PAR'ın hedef alındığı açıklamada, DEM Parti'nin Bataman adayı Öztüzün için inceleme başlatılacağı da vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı:
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“Uzun yıllarca başta kentimiz olmak üzere, Kürdistan'da halkımıza karşı suç işlemiş, büyük acılar yaşatmış yapılarla bir araya gelmemiz mümkün değildir!! Parti politikamız ve ideolojik hattımızla düşmanca tavır sergilemiş bu yapılarla mesafemiz çok net ve bellidir. Dün bir futbol karşılaşmasında yaşanan durum, halkımızda ve değerli ailelerimizde büyük bir tepkiye ve infiale neden olmuştur. Öncelikle tüm halkımızı ve değer ailelerimizi yaşananlar karşısında sükûnete çağırıyoruz. Söz konusu durum, partimizin ilgili kurullarınca incelenmekte olup, geniş değerlendirme daha sonra yapılacaktır. Halkımıza saygıyla duyurulur"

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı, DEM'li Mehdi Öztüzün ile aynı karede yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ramanlı mesajında, "Tribünler farklı renkleriyle güzeldirler. Kardeşliğin diğer adıdır tribün. Yarasasıyla, Vikingiyle her rengiyle bizimdir tribünler. Galibiyetler, mağlubiyetler gelir geçer, baki kalan kardeşliğimizdir azizler." ifadelerini kullanmıştı.

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