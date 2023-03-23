HÜDA PAR'lı Şahin: 'Her türlü karalama politikasını devreye soktular!'

Seçimler hakkında Diriliş Postası Gazetesi’ne konuşan Şahin, Erdoğan’ı destekleme kararlarını, ittifak sürecini ve partiye yönelik saldırıları değerlendirdi.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şahin, “Bütün karalama kampanyalarına rağmen halkımızın çok ciddi bir teveccühüyle karşılaştık. Çalışmalarımıza destek vermek isteyen, partimize üye olmak isteyen vatandaşlarımız var.” dedi.

“Sayın Erdoğan'a destek açıklamamız dengeleri değiştirdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik destek açıklamalarının dengeleri değiştirdiğini vurgulayan Şahin, “2018 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almıştık. Bu süreç içerisinde de hem tabanımızla hem de tüm kurullarda yaptığımız istişareler neticesinde Sayın Erdoğan’ı destekleme kararı aldık. Kararımızın milletimizin, memleketimizin ve İslam coğrafyasının faydasına olacağına inanıyoruz. Birkaç ay önce Sayın Erdoğan tarafından 2023 seçimlerinde birlikte hareket edilmesi teklifi almıştık. Parlamento için nasıl bir ittifak yapacağımız konusunda müzakerelerimiz halen devam etmektedir.” diye konuştu.

“HÜDA PAR, seçimin kaderini belirleyecektir”

Partinin sadece Doğu’da değil tüm Türkiye’de kilit parti olduğunu vurgulayan Şahin, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte yüzde 50 +1 oy ile Cumhurbaşkanı seçilebilmektedir. Bir oyun dahi önemli olduğu bir seçimde, oyları geçmişe nazaran 3-4 kat artmış olan HÜDA PAR’ın Sayın Erdoğan’a olan destek açıklamasının oluşturacağı sinerji ve çarpan etkisi seçimin kaderini belirleyecektir.” dedi.

Kendilerini topluma ifade ettiklerini söyleyen Şahin, “Bütün karalama kampanyalarına rağmen halkımızın çok ciddi bir teveccühüyle karşılaştık. Çalışmalarımıza destek vermek isteyen, partimize üye olmak isteyen vatandaşlarımız var. Yoğun bir çalışma ve zor şartlarda geçen bir seçim olsa da Rabb’imize sonsuz hamd ediyoruz. Milletimizin sağduyusuna ve ferasetine güveniyoruz.” ifadesini kullandı.

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“Her türlü karalama politikasını devreye soktular”

Partinin bu güne kadar bazı eleştiri ve saldırılara maruz kaldığını ancak bu denli bir linç kampanyası yapılmadığını söyleyen Şahin, "İlk olarak partimizin Erdoğan’ı destekleme kararının hemen akabinde saldırılar başlamıştır. HÜDA PAR’ın bu kararı dengeleri değiştirmiştir. HÜDA PAR’ın Sayın Erdoğan’a olan destek açıklamasının oluşturacağı sinerji ve çarpan etkisini görenler, bu durumu hazmedemeyerek saldırganlaşmıştır. Partimizin mecliste temsil edilme ihtimalinin kuvvetle belirmesi birilerinin hegemonyasının sonu olacağını görenler, saldırılarını daha da yoğunlaştırmış ve her türlü karalama politikasını devreye sokmuştur." dedi.

“11 yıllık siyasi söylemimiz, siyasi duruşumuz ve pratiklerimiz ortada." diyen Şahin, HÜDA PAR’ın HDP ile kıyaslanmasını hiçbir biçimde doğru bulmadıklarını söyledi.

Partinin kendine ait bir duruşunun olduğunu belirten Şahin, "Biz inançları, ilkeleri olan bir partiyiz." ifadesini kullandı.