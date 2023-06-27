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Siyaset HÜDA PAR'lı milletvekilleri ilk maaşlarıyla bakın ne yapacak!
Siyaset

HÜDA PAR'lı milletvekilleri ilk maaşlarıyla bakın ne yapacak!

Yeniakit Publisher
2023-06-27 20:59:00 -
HÜDA PAR'lı milletvekilleri ilk maaşlarıyla bakın ne yapacak!

HÜDA PAR milletvekilleri, ilk vekil maaşlarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderme kararı aldı.

Cumhur İttifakı'na destek verme kararından sonra terör örgütü uzantısı iftirasıyla hedefe konan HÜDA PAR'ın milletvekilleri örnek bir icraata imza attı.

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ilk vekillik maaşlarını Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine gönderecek.

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