HÜDA PAR'lı Dinç medrese talebeleriyle buluştu! 'Bu memleketin geleceğine siz yön vereceksiniz'

Dinç burada Kur'an eğitimi alan gençlerle bir süre sohbet etti.

Faruk Dinç, talebelere aldıkları eğitimin önemini anlatarak şunları söyledi:

Okuduğumuz sadece bir Kısas-ı Enbiya değil. Sadece ben burada bir ayet, bir hadis öğreniyorum demeyin. Siz bu memlekete yön verecek nesil olacaksınız.

Bunu abartı olsun diye söylemiyorum. Gerçekten canlar, hepimize bu konuda sorumluluk ve görevler düşüyor.

HÜDA PAR'lı Dinç, medreselerin resmi statü kazanması için çabalayacaklarını sözlerine ekledi.

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