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Siyaset HÜDA PAR'lı Aslan'dan kamuoyuna kritik çağrı! 'Lütfen konuyu gündemde tutalım'
Siyaset

HÜDA PAR'lı Aslan'dan kamuoyuna kritik çağrı! 'Lütfen konuyu gündemde tutalım'

Yeniakit Publisher
2024-05-31 17:14:00 - 2024-05-31 17:53:29
HÜDA PAR'lı Aslan'dan kamuoyuna kritik çağrı! 'Lütfen konuyu gündemde tutalım'

HÜDA PAR'ın Medya'dan Sorunlu Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, Türk vatandaşı siyonist destekçilerine ceza verilmesi öngören yasa tasarısıyla ilgili kamuoyundan destek istedi.

HÜDA PAR'ın hazırladığı, "Filistin'deki soykırım suçuna destek veren Türk vatandaşlarına yaptırım uygulanmasını" öngören yasa tasarısı önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, tasarının desteklenmesi için TBMM'deki tüm parti ve milletvekilleriyle kamuoyuna çağrıda bulundu.

X hesabından açıklama yayınlayan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

Partimizin, Türkiye'den Filistin topraklarına giderek işgalci, katliamcı israil güçlerine destek veren siyonistlerle ilgili Meclis'e sunduğu kanun teklifi, büyük ihtimal önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu gündemine gelecektir.

Kanun teklifiyle alakalı hassasiyeti, öncelikle milletin vekillerinden beklemekle beraber, kamuoyu oluşturmak adına vicdan sahibi herkesin de ayrıca konunun takipçisi olması büyük önem arz ediyor.
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Halkımız Filistin/Gazzenin yanında; siyonist, vahşi işgalcilerin karşısındadır.

Halkın vekillerinden de beklenen, bu doğrultuda dik duruş sergilemeleridir.

Refah'ta mülteci konumuna getirilmiş mazlumların kaldığı çadırları yakmak suretiyle çocuk, kadın, erkekleri diri diri yakan her kim varsa, onlardan hesap sorulabilmelidir.

Mutlaka soykırıma destek vermek için Türkiye'den israile giden siyonistlerden, hakkettikleri cezayı almalarının hukuki yolu açılmalıdır.

Konu önemlidir. Lütfen hep birlikte takipçisi olalım.

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