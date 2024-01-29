  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kamu işçilerine ek zam için önemli görüşme!

20 ülkeye ihracat yapan Türk şirketi satıldı! Yeni sahipleri şaşırttı

Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼

BirGün'ün skandal kilise haberine tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye müjdeyi az önce verdi

NYT'den İsrail'i dünyaya rezil eden bomba iddia: Hamas İsrail'i kendi silahlarıyla vuruyor!

Karıncaları, bulutları izleyip deprem bilen isimden korkutan uyarı: O ilimizde 7.5 şiddetinde deprem olacak

Meral Akşener’le ilgili şok iddia! Şimdi tüm Türkiye bunu konuşuyor

AK Parti’den “Yeniden Refah” bombası! O detay herkesi şaşkına çevirdi! Vay vay vay

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü açıkladı
Siyaset HÜDA PAR'ın belediye başkan adaylarının tanıtım tarihi belli oldu
Siyaset

HÜDA PAR'ın belediye başkan adaylarının tanıtım tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-29 17:47:00 -
HÜDA PAR'ın belediye başkan adaylarının tanıtım tarihi belli oldu

HÜDA PAR, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da katılımıyla yarın İstanbul'da yerel seçimler için ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yapacak.

HÜDA PAR, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da katılımıyla yarın İstanbul'da yerel seçimler için ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yapacak.

HÜDA PAR, daha önce Şanlıurfa ve Van'da yaptığı aday tanıtımlarının ardından yarın yeni adayların tanıtılacağı program düzenleyecek.

30 Ocak Salı günü saat 20.30'da Arnavutköy Avlu34 Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım programında; 31 Mart Yerel Seçimleri için İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtımı yapılacak.

10 Ocak tarihinde Şanlıurfa'da, 22 Ocak'ta ise Van'da gerçekleştirilen aday tanıtım programlarında; Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının yanı sıra Siirt, Bitlis ve Ağrı Belediye Başkan adayları ile 11 ilçe ve bir belde belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtılmıştı.

HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular
HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular

HÜDA PAR’lı Faruk Dinç’ten başıboş sokak köpeği açıklaması!
HÜDA PAR’lı Faruk Dinç’ten başıboş sokak köpeği açıklaması!

Gündem

HÜDA PAR’lı Faruk Dinç’ten başıboş sokak köpeği açıklaması!

HÜDA PAR'dan Hamas'a 'terörist' diyenlere Kuva-i Milliye cevabı!
HÜDA PAR'dan Hamas'a 'terörist' diyenlere Kuva-i Milliye cevabı!

Siyaset

HÜDA PAR'dan Hamas'a 'terörist' diyenlere Kuva-i Milliye cevabı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23