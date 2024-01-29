HÜDA PAR'ın belediye başkan adaylarının tanıtım tarihi belli oldu

HÜDA PAR, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da katılımıyla yarın İstanbul'da yerel seçimler için ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yapacak.

HÜDA PAR, daha önce Şanlıurfa ve Van'da yaptığı aday tanıtımlarının ardından yarın yeni adayların tanıtılacağı program düzenleyecek.

30 Ocak Salı günü saat 20.30'da Arnavutköy Avlu34 Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım programında; 31 Mart Yerel Seçimleri için İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtımı yapılacak.

10 Ocak tarihinde Şanlıurfa'da, 22 Ocak'ta ise Van'da gerçekleştirilen aday tanıtım programlarında; Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının yanı sıra Siirt, Bitlis ve Ağrı Belediye Başkan adayları ile 11 ilçe ve bir belde belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtılmıştı.