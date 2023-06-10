HÜDA PAR’ın 4 millet vekili, kendi partilerine geçiş için...

AK Parti listelerinden Meclis’e giren dört HÜDA-PAR’ın 4 millet vekili, kendi partilerine geçiş başvurusu yaptı.

AK Parti listelerinden Meclis’e giren HÜDA-PAR milletvekilleri partilerine dönmek üzere TBMM Başkanlığı'na dilekçelerini sundu. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun geçiş süreci tamamlandı ve TBMM internet sitesinde de Yapıcıoğlu, HÜDA-PAR milletvekili olarak yer aldı.

HÜDA-PAR milletvekilleri Faruk Dinç, Serkan Ramanlı ve Şahzade Demir de partilerine geçiş dilekçelerini verdi ancak resmi işlemler tamamlanmadığı için listelerde geçici olarak bağımsız milletvekili olarak yer almaya başladı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından bu üç milletvekili de görevlerine HÜDA-PAR milletvekilleri olarak devam edecek. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun AK Parti’den ayrılıp kendi partilerine geçişleriyle ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

İttifaklarından ayrılan partilere HÜDA-PAR’ın da eklenmesiyle Meclis’teki parti sayısı 16 oldu.

İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte AK Parti Meclis’te 263 milletvekili ile yer alacak.

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İttifaklarından ayrılan partilere HÜDA-PAR’ın da eklenmesiyle birlikte Meclis’teki parti sayısı 16 oldu. Daha önce Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekilleri, listelerinden Meclis’e girdikleri CHP’den; Yeniden Refah Partisi ve Demokratik Sol Parti milletvekilleri, listelerinden Meclis’e girdikleri AK Parti’den ve EMEP milletvekilleri, listelerinden Meclis’e girdiği Yeşil Sol Parti’den ayrılarak partilerine geri dönmüştü.