HÜDA PAR’dan yeni açıklama: ABD Afganistan’da yenilmiştir

Rehber TV'de Olcay Ersoy'un sunduğu "Rehber Gündem" programına katılan Cens, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cens, Afganistan'dan çekilmek zorunda kalan Amerika ve Emperyal Batı'nın kaybettiğini, bu yenilgisinin ise tüm dünyada Müslümanlarını sevindirdiğini söyledi.

Cens, "Afganistan'daki gelişmeler üzerine farklı yorumlar yapılıyor ama hakikat şudur; Amerika yenilmiştir." diyerek Emperyal Batı'nın bu yenilgisinin tescillendiğini kaydetti. Taliban'ın verdiği mesajları mutedil ve olumlu bulduklarını ifade eden Cens, Afganistan'da tesis edilecek barış ve istikrar ortamının önemine vurgu yaptı.

"Biden'in, 'Afganistan imparatorluklar mezarlığıdır' sözleri ABD yenilgisinin resmen kabulüdür" diyen Cens, "Afganistan'daki son gelişmeler üzerine farklı yorumlar yapılıyor. Ama hakikat şudur; Amerika yenilmiştir. Dünyanın 'süper gücü' Amerika, dünyanın 'en yoksul' halklarından birine yenilmiştir. İşin garip tarafı da budur. Bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarı; sabır, azim, Allaha tevekkül, cehd ve fedakârlık sayesinde olmuştur." dedi.

"ABD, Afganistan'daki yenilgisini kabul etmiştir"

ABD'nin ve Batı'nın bu yenilgiyi hiç beklemediğini ve hazmedemediğini ifade eden Cens, "Hem ABD Başkanı Biden hem de onun partnerleri, 'Çöküş beklediğimizden hızlı oldu.' diyerek bu yenilgiyi tescillemiş oldular. Hani sizin istihbarat herkesi izliyordu, herkesi dinliyordu, ne oldu size? Hem sahada hem askeri alanda hem de siyaseten yenilginiz var. Bazıları, 'Amerika yenilmedi, bu da bir plandır, teslim etmiştir, Taliban onun işbirlikçisidir' şeklinde beyanatlarla ABD'ye toz kondurmama çabasında. Amerika basınına, siyasetine, kamuoyuna, Batı'ya baktığınızda bu yenilgiyi kendileri itiraf ediyorlar. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, 'Afganistan'da olanlar Batı dünyası için yenilgidir.' derken, ABD Başkanı Biden'in, 'Afganistan imparatorluklar mezarlığıdır.' sözleri bu yenilginin resmen kabulüdür."

"Afganistan'da doğru bildiğimizi sandığımız şeyler, Amerikan propagandasının bir mahsulü"

Taliban hakkında doğru bildiğimizi sandığımız şeylerin aslında Amerikan propagandasının bir mahsulü olduğuna dikkat çeken Cens, "Ne deniyordu? Sakalını bırakmadı diye, jilet sattı diye, burka giymedi diye insanlar öldürülüyor. Kadınlar, kızlar okula gönderilmiyor. İnsanlar eğitimden mahrum bırakılıyor. Kadınların dışarı çıkması, sosyal hayatta bulunması engelleniyor. Dünyaya bu enformasyonu sunan Batı. Batı'nın bu propagandasıyla dünya kamuoyunda Taliban'a dair itici, sevimsiz, negatif yüklü bir imaj oluştu." ifadesini kullandı.

"Taliban'ın verdiği mesajlar gayet mutedil"

Taliban'ın mesajlarını olumlu bulduklarını ifade eden Cens, "İlk günden beri Taliban'ın verdiği mesajlar gayet mutedil. Uluslararası toplumdan izole olmak istemediklerini, dünya toplumuyla entegre olmak istediklerini, İslam ülkeleriyle dostane ilişkiler kurmaya önem verdiklerini deklare ettiler. Genel af ilan ettiler. İnsanlara dokunulmayacağını, evlerinde güvenle oturabileceklerini belirttiler. Mezhepçiliği, tekfirciliği kırmızı çizgileri ilan ettiler. Kadınların çalışabileceği yönünde mesajlar verdiler. Hatta dünyaya servis ettikleri bazı fotoğraflarda burka giymemiş bakan kadın var toplantıda. Başörtüsüyle toplantıda yer alıyor. Tabi ki bu beyanatlar, bu vasat mutedil değişiklikler dünya Müslümanlarını sevindirdi, büyük takdir topladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Taliban ve diğer Afgan gruplar arasında kapsamlı diyalog yürütülmelidir"

Afganistan'da tesis edilecek barış ve istikrar ortamının önemine vurgu yapan Cens, "Bugün Afgan Müslümanlarına düşen ağır bir sorumluluk var. 40 yıldır savaşı ve yıkımı yaşayan Afganistan halkının ihtiyaç duyduğu en büyük şey barıştır, huzurdur, istikrardır, sükunettir. Taliban ve diğer Afgan gruplar arasında kapsamlı diyalog yürütülmelidir. Kimseyi dışlamadan bütün tarafların yer alabileceği şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim kurulmalıdır. Tüm taraflar şiddetten kaçınarak ülkede barışı ve istikrarı sağlamalıdır. İslam'ın adaletini ve mutedil anlayışını esas alan adil bir yönetim fırsatını heba etmemelidirler." dedi

"ABD projeleri iflas etmiştir"

ABD'nin Afganistan'ın ardından diğer İslam coğrafyalarından da çıkmak zorunda kalacağına değinen Cens, şunları söyledi:

Afganistan'daki yaşananlara, diplomatik dille tahliye deniyor ama bu kaçıştır. İnsanlar gördüler o görüntüleri. Kendi işbirlikçilerini geride bıraktılar ama operasyon köpeklerini aldılar. Almanlar ne yaptılar? 65 bin kutu biralarını, şaraplarını aldılar ve sadece 7 sivili aldılar. İnsanları kargo uçağında balık istifi şeklinde ama köpeklerini koltuklu uçaklarda konforlu bir şekilde seyahatle götürdüler. Götürdükleri insanlar zannettiler ki Amerika'ya gidecekler. Amerika'ya gideceklerini zannederken gözlerini bir açtılar ki Afrika'da, Uganda'dalar.

ABD'nin diktatör işbirlikçilerini kullandıktan sonra işi bitince yüz üstü bırakıp kaçtığını hatırlatan Cens, "Amerika, Batı ve Doğu Emperyalizminin karakteristik özelliğidir. Vefaları ve sadakatleri yoktur. İşleri bitti mi bırakır. Çıkarlarına bakar, dostluk biter. Biden itiraf etti, 'biz kimse için savaşmak zorunda değiliz.' Bu itiraf, Amerika'ya güvenenlere, onların mayın eşekliğini yapanlara net mesajdır. Bir gün sizi de satar. Daha önce İran İslam Cumhuriyetine saldırttığı Saddam'ı yüzüstü bırakmadı mı? Mısır'da Arap Baharı olduğunda son ana kadar diktatör Hüsnü Mübarek'in yanındaydı. Mübarek devrilir devrilmez Mısırlılara 'ben sizin yanındayım' dedi. Kim ABD'ye sırtını dayamışsa sonu budur. Vietnam'dan da aynı şekilde kaçtı. Afganistan'da da aynı şekilde kaçtı. İslam coğrafyasından da bir gün kaçacak. Ona güvenenler, onun mayın eşekliğini yapanlar, onun için hizmet edenler, onun petrol hırsızlığı yaparken bekçiliğini yapanlar aynı akıbeti tadacaklar. Niye? Çünkü bir tren yanlış yöndeyse doğru istasyon yoktur." dedi.

"İşgalcilerin atadığı kukla hükümet meşru oluyorsa Taliban niye meşru olmasın?"

Batı'nın Taliban'ı meşru siyasi otorite olarak tanımak istememesini iki yüzlülük olarak gördüklerini belirten Cens, "Afganistan'ı işgal eden Amerika'nın atadığı kukla hükümet meşru oluyorsa Taliban niye meşru olmasın? Che Guavere'nin, Fidel Castro'nun silahla yönetimi ele geçirdiği Küba tanınıyorsa yeni Afgan hükümeti neden tanınmasın? Amerikan Panama'yı işgal ettiğinde kurduğu kukla hükümet Batı ülkeleri tarafından tanınıyorsa yeni Afgan hükümeti niye tanınmasın? Eğer, Trump'ın 'favori diktatörüm' dediği Sisi dünya devletleri tarafından tanınıyorsa Taliban niye tanınmasın? Cezayir'de, Sudan'da darbe yapan, yerine gelen kukla hükümetler meşru oluyorsa Taliban neden tanınmasın, yeni Afgan hükümeti neden meşru olmasın?" diye sordu.

Batı'nın Afganistan'daki algı operasyonuna dikkat çeken Cens, "İnsanların havaalanındaki görüntüleri ilk saatlerde medyaya verildi, servis edildi. İslam düşmanları bunu fırsat bildiler. Kadın hakları özelinde saldırdılar. İslam düşmanlarının tipik algı operasyonu. Neymiş, İslam'dan kaçıyorlarmış! Bu insanlar başka bir sebepten kaçıyor olamazlar mı? Kapağı Avrupa'ya atmak, iyi bir eğitim, can güvenliği. Emin olun İstanbul Havaalanı'ndan ABD'ye kalkan bir uçak var. Kapıları açık, pasaportsuz, vizesiz, yeşil kartsız bedavaya binebilirsiniz dense Kabil Havaalanının aynısı olurdu. Bunu kamuoyu araştırmaları söylüyor: gençlerin yüzde 72'si Avrupa'ya gitmek istiyor, iyi bir gelecek için. Üstelik Türkiye laik. Meselenin İslam ile alakası yok ama İslam düşmanlığına getirdiler." ifadesini kullandı.