HÜDA PAR'dan yangın bölgelerine ziyaret

Kozan, Aladağ, Ceyhan, İmamoğlu ve Karaisalı ilçeleri başta olmak üzere Adana genelindeki orman yangınlarında binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu.

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, beraberinde HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Ayhan Kaya ve partisinin Yüreğir İlçe Başkanı Murat Temur ile birlikte yangın bölgeleri olan Kızlarsekisi, Salmanlı ve Akçakoca mahallelerine ziyaretlerde bulundu.

Evlerini, ahır, bağ ve bahçelerini yangında kaybeden vatandaşlar, yaşanan orman yangınlarıyla ilgili duydukları derin üzüntüyü HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile paylaştı.

Küle dönen ormanlık alanı ziyaret eden Demir, köylülerle konuşup sorunlarını not aldırdı. Demir, yetkililerin harekete geçmesi için temaslarda bulunacaklarını vurguladı.

Yaşananların büyük bir acı olduğunu belirten Demir şöyle konuştu:

Gördüğümüz tablo gerçekten içler acısı. Vatandaşlarımız ve ormanlarımız yangından çok etkilenmiş. Vatandaşlarımızla dertleştik. Vatandaşlarımız maddi olarak zarar uğramış fakat şükürler olsun can kaybı yok. Allah'ın izniyle HÜDA PAR olarak kardeşlerimizin sorunlarıyla alakadar olacağız. Yetkililerin sadece burada görüntü verip gitmeleri doğru olmaz. Sıkıntıların çözümü noktasında ikaz etmeye devam edeceğiz. Rabbimiz, daha büyük acılar göstermesin.

Demir, köy muhtarlarıyla yaptığı görüşme sonrasında Kızılay Yardım Toplama Koordinasyon Merkezi'ne giderek Kızılay yetkililerinden bilgi aldı.

Görüşmelerin ardından Demir, partisinin il yönetimiyle birlikte tespit raporları hazırlayacaklarını bildirdi.