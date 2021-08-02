  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Almanya Taliban ile gizlice görüştü"
“Hükümetten İsrail’i felakete sürüklüyor”
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’den açıklama: Afganistan’daki durumdan ABD sorumlu
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Gündem HÜDA PAR'dan yangın bölgelerine ziyaret
Gündem

HÜDA PAR'dan yangın bölgelerine ziyaret

Adana'nın farklı ilçelerinde 3 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınları sonrası bölgeyi gezen HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, halkın yaşadığı mağduriyetin ivedilikle giderilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 16:46:00 -
HÜDA PAR'dan yangın bölgelerine ziyaret

Kozan, Aladağ, Ceyhan, İmamoğlu ve Karaisalı ilçeleri başta olmak üzere Adana genelindeki orman yangınlarında binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu.

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, beraberinde HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Ayhan Kaya ve partisinin Yüreğir İlçe Başkanı Murat Temur ile birlikte yangın bölgeleri olan Kızlarsekisi, Salmanlı ve Akçakoca mahallelerine ziyaretlerde bulundu.

Evlerini, ahır, bağ ve bahçelerini yangında kaybeden vatandaşlar, yaşanan orman yangınlarıyla ilgili duydukları derin üzüntüyü HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile paylaştı.

Küle dönen ormanlık alanı ziyaret eden Demir, köylülerle konuşup sorunlarını not aldırdı. Demir, yetkililerin harekete geçmesi için temaslarda bulunacaklarını vurguladı.

Yaşananların büyük bir acı olduğunu belirten Demir şöyle konuştu:

Gördüğümüz tablo gerçekten içler acısı. Vatandaşlarımız ve ormanlarımız yangından çok etkilenmiş. Vatandaşlarımızla dertleştik. Vatandaşlarımız maddi olarak zarar uğramış fakat şükürler olsun can kaybı yok. Allah'ın izniyle HÜDA PAR olarak kardeşlerimizin sorunlarıyla alakadar olacağız. Yetkililerin sadece burada görüntü verip gitmeleri doğru olmaz. Sıkıntıların çözümü noktasında ikaz etmeye devam edeceğiz. Rabbimiz, daha büyük acılar göstermesin.

Demir, köy muhtarlarıyla yaptığı görüşme sonrasında Kızılay Yardım Toplama Koordinasyon Merkezi'ne giderek Kızılay yetkililerinden bilgi aldı.

Görüşmelerin ardından Demir, partisinin il yönetimiyle birlikte tespit raporları hazırlayacaklarını bildirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay