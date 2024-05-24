HÜDA PAR'dan RTÜK'E 'caydırıcı ceza' çağrısı!
HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, RTÜK'e, aile kurumunu hedef alan yayınlara yönelik "caydırıcı ceza" uygulama çağrısında bulundu.
Dinç, "Televizyonlarda değerlerimizden uzak yayınlar yapılıyor. Ahlaksızlığa teşvik eden bu yayınlar, aynı zamanda suça da özendiriyor." dedi.
"Aile kurumumuzun korunması en büyük sorumluluğumuzdur" diyen Dinç, RTÜK'e "Caydırıcı ceza uygulayın" ifadeleriyle seslendi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dün katıldığı bir etkinlikte gündemi değerlendirerek, gündüz kuşağı kadın programlarının yapımcıları için "Ya kendilerine çeki düzen verecekler ya da gerekeniz yapacağız" demişti.
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