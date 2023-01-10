HÜDA PAR'dan konut çağrısı: Yabancılara sınırlama getirilsin!

Piyasadaki konut arzı sıkıntısına dikkat çeken HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, "Yabancılara konut satışı sınırlandırılmalı." çağrısında bulundu.

HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, yabancılara konut satışının sınırlandırılması çağrısında bulunurken araç muayene bedelini de eleştirdi. Araç muayene şirketinin tekel olmaktan çıkarılmasını isteyen Ramanlı, gecikme faizinin çok yüksek olduğunu belirtti.

"Yabancılara konut satışı sınırlandırılmalı"

Yabancılara yönelik konut satışına sınırlandırma getirilmesi çağrısında bulunan Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, "Türkiye’deki konut sorununun asıl nedeni, vatandaşların alım gücünün düşmesine karşın yükselen maliyetlerdir. Yoksullaşan halkımız bir konuta sahip olmak şöyle dursun, karnını doyurmanın telaşına düşmüştür. Hal böyle iken üretilen konutların önemli bir kısmının, parası değerli olan diğer ülke vatandaşları tarafından satın alınması, konut arzını yetersiz hale getirmektedir. Böylece zaten tırmanışta olan konut fiyatları öngörülemez bir şekilde yükselmektedir.

Vatandaşların alım gücünün son derece düştüğü, yoksulluğun yaygınlaştığı bir zamanda vatandaşları uzun yıllar boyunca borçlandırmaya dayalı programlar, Türkiye’yi borçlu vatandaşlar ülkesine çevirmekten başka işe yaramayacaktır. Gelinen aşamada yabancılara konut satışı sınırlandırılmalı, devlet eliyle ve kâr amacı olmaksızın kısa vadede ihtiyacı karşılayacak miktarda konut arzı sağlanmalı ve vatandaşların orta ve uzun vadede alım gücünü artıracak olan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerini gerçekleştirecek projelere odaklanılmalıdır." diye konuştu.

"Ücretleri vatandaşı mağdur etmektedir"

Araç muayene ücretlerinin yüksek olmasına değinen HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, "Araç muayene işlemleri ve ücretleri vatandaşı mağdur etmektedir. Bir aracın muayene süresi sadece 10 dakikadır. Muayenede herhangi bir tamirat ve parça değişimi de yapılmamaktadır. Talep edilen ücret Türkiye şartlarında yapılan işe göre çok yüksektir. Araç muayene istasyonları Merkez Bankası'ndan bile daha fazla para kazanmaktadır." ifadesinde bulundu.

10 dakikalık muayene için istenen ücreti eleştirdi

10 dakikalık muayene bedelinin 1130 lira olmasını eleştiren Ramanlı, "TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı bile yüzde 122 değilken 10 dakikalık bir kontrol için vatandaştan 1.130 lira alınması soygundur. Gecikme bedeli olarak da üzerine her ay için yüzde 5 faiz eklenmektedir. Sadece gecikme faizi yıllık yüzde 60 olmaktadır. Merkez Bankası bile faizi tek haneye indirmişken vatandaşa uygulanan yüzde 60’lık oran çok yüksektir." tepkisinde bulundu.

"Araç muayenesindeki mevcut tekel kırılmalı"

Araç muayenesindeki tekelin kırılması ve rekabetçi bir ortam sağlanması çağrısında bulunan HÜDA PAR Sözcüsü, "Araç muayenesindeki mevcut tekel kırılmalı, rekabetçi bir piyasa oluşturularak muayene ücretleri makul bir seviyeye çekilmelidir. Gecikme bedellerine de vatandaşın lehine olacak şekilde bir ayar verilmelidir." dedi.

İslam'a yönelik saldırılara tepki

İslam'a yönelik saldırılara dikkat çeken Ramanlı, kutsal değerlere yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek, "Müslüman halkımızın inancına saygısı olmayan bir sözde vekil, Diyarbakır’daki bir okulda salavatın teneffüs zili olarak tercih edilmesini, laikliğe ve demokratik eğitim anlayışına aykırı olduğu hezeyanıyla Meclis’e taşımıştır. Sanat kisvesi altında kutsallarımızı çiğnemeyi marifet zanneden sözde bir sanatçı da camide uygunsuz pozlar vermekten perva etmemiştir. Geçtiğimiz günlerde bir sözde akademisyen de Hazreti Peygamber Efendimize hayasızca hakaretlerde bulunmuştu." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"Müslüman halkımızdan özrü dileyin"

"Kutsallarımıza yapılan saygısızlığı lanetliyoruz" tepkisinde bulunan Serkan Ramanlı, "İnancımıza ve kutsal değerlerimize yönelik bu tür çirkin davranışları en üst perdeden kınıyor ve lanetliyoruz. Mayası İslam ile yoğrulmuş halkımız politikacı, sanatçı, akademisyen vb. kisveler altında kutsal değerlerimizi hedef alan bu meşum zihniyeti iyi tanımaktadır. Bu tür çirkinliklere tevessül edenlere diyoruz ki İslam’a ve onun kutsallarına yönelik saygısızlıklarla bir yere varamazsınız. Kutsallarımıza saldırmaktan vazgeçin ve Müslüman halkımızdan özür dileyin." çağrısında bulundu.