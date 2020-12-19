HÜDA PAR'dan İstanbul trafiğine çözüm tavsiyesi

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, Cuma akşamları çekilmez hale gelen İstanbul trafiği ile ilgili çözüm tavsiyesinde bulundu.

"Cuma ve pazartesi günleri aşırı yoğunluk yaşanıyor"

Elibüyük, yaptığı yazılı açıklamada, "Hafta sonu kısıtlama nedeniyle İstanbullular yakın illere giderek mini bir tatil yapıyor. Bu nedenle Cuma günü mesai bitimi bir hayli trafik yoğunluğu oluşuyor. Yoğunluk zaman zaman yüzde 80’leri aşıyor. Bu durum birkaç haftadan beri tekrar ediyor ve artık vatandaşlar bu durumdan bezmiş durumda. Böyle durumlarda halk genellikle toplumu ulaşımı tercih eder ancak pandemi koşulları ve toplu ulaşımda yetersizlik maalesef şahsi araçların yoğunluğunu arttırıyor. Gördüğümüz kadarıyla yasaklar bir süre daha devam edecek. Cuma günü akşam saatlerindeki yoğunluk Pazartesi günü sabah saatlerinde de benzer şekilde yaşanıyor." diye konuştu.

"Bir nebze de olsa azaltacaktır"

Yoğunluğun azaltılması için çözüm önerisinde bulunan Elibüyük, “Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıldığı için geçişler burada diğer köprülere göre daha pahalı. Dolaysıyla trafik yoğun olsa bile vatandaşlar bu yolları boş olmasına rağmen tercih edemiyor. Cuma günleri mesai saatlerinin bitiş saatlerinde Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinin ücretsiz veya indirimli olmasını öneriyoruz. İnanıyorum ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği koordinesinde yapılacak bu düzenleme trafik yoğunluğunu bir nebze de olsa azaltacaktır. En azından vatandaşlar saat 21.00’den önce evlerinde olabilecektir. Aksi takdirde yasaklar başlamasına rağmen halen binlerce kişi işten eve gitmeye çalışmaktadır.” dedi.