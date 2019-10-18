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HÜDA PAR'dan flaş açıklama: Kürtleri kullanmak istiyorlar

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, İslam ülkeleri arasındaki husumetlerin bitmesi yönünde çağrıda bulunarak, 'Emperyalistler Kürtlerin dostu olamazlar. Kürtleri kullanmak istiyorlar.' dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 19:13
HÜDA PAR'dan flaş açıklama: Kürtleri kullanmak istiyorlar

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, 'Emperyalistler Kürtlerin dostu olamazlar. Kürtleri kullanmak istiyorlar.' dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, İslam ülkeleri arasındaki husumetlerin bitmesi çağrısında bulundu.

İslam ülkeleri arasındaki husumetler, gizli hesaplar ile milli menfaatlerin bir kenara bırakılarak, İslam'ın ve Müslümanların faydasına olanı ön plana alarak bir araya gelinmesi ve konuşulması gerektiğini ifade eden Sağlam, Müslümanların meselelerinin İslam düşmanlarına havale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Parti olarak İslam ülkelerinin doğrularını kabul ettiklerini ancak yanlışlarını da söylediklerini dile getiren Sağlam, şöyle dedi:

"Bugün dost gibi görünenler..."

"Ey İslam ülkelerinin idarecileri, Kürt meselesini kendi aranızda konuşarak, Müslüman Kürt halkının bütün insani ve İslami haklarını vermek suretiyle çözün. Emperyalistler Kürtlerin dostu olamazlar. Kürtleri kullanmak istiyorlar. Bugün dost gibi görünenler perde gerisinden başka hesapları olduğu için yarın onlara güvenerek elde ettiğimiz çıkarımlardan daha fazlasını kaybederiz. Bu nedenle biz bu meseleleri, Müslüman halkların kendi aralarında çözmesi gerektiğini, Müslüman Kürtleri emperyalizmin insafına terk etmemeleri gerektiğini düşünüyoruz."

Kürtlerin İslamın asli unsurlarından olduğunu ifade eden Sağlam, "Ümmeti oluşturan bütün unsurların statü sahibi olmalarını istiyoruz. İslami ve insani bütün haklarının verilmesini istiyoruz. Bu sadece Kürtler için olacak bir şey değil. İnsan olan herkesin hakları vardır. Bu hakların mutlaka verilmesi lazım. Kürtler, ilk Müslüman olan kavimlerdendir" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 19:13
  1. Diyarbakır
  2. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam
  3. Hüda Par

YORUM YAZ

  • gerçek.gerçek.22 dk önce
    kürtler artık güvenişmez oldular herkesle kucaklaşmak iyi bişey değil.
  • abdullahabdullah46 dk önce
    bu sesin uluslararsı daha gür duyulması lazım... daeş= pkk/pyd olduğunun da
  • MUSTAFAMUSTAFA52 dk önce
    HADİ LAN SEÇİMLERDE HDP YE DESTEK OLDUĞUNUZU UNUTTTUKMU SEN UNUTSANDA YASİN BÖRÜLER SEN VE SENİN GİBİLERİ HİÇ UNUTMAYACAK

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