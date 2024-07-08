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Siyaset HÜDA-PAR'dan Diyarbakır'da 'Park buluşmaları'etkinliği
Siyaset

HÜDA-PAR'dan Diyarbakır'da 'Park buluşmaları'etkinliği

Yeniakit Publisher
2024-07-08 12:19:00 -
HÜDA-PAR'dan Diyarbakır'da 'Park buluşmaları'etkinliği

HÜDA PAR Gençlik Kollarının Diyarbakır'da düzenlediği park buluşmaları programı, yoğun katılım ile gerçekleşti.

HÜDA PAR Gençlik Kollarının Diyarbakır'da düzenlediği park buluşmaları programı, yoğun katılım ile gerçekleşti.

Her ay farklı bir park alanında yapılması planlanan park şöleninin bu ayki durağı Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı oldu.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda düzenlenen park etkinliği, Muhammed Emin Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Sinevizyon gösterimi ile devam eden program, Özlem Ajans sanatçıları seslendirilen ilahi ve ezgilerle devam etti.

Alanda kılınan yatsı namazından sonra yarışma düzenlendi, ardından gecenin anlam ve önemine binaen kısa bir konuşma yapıldı.
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Program, yapılan çekiliş ve dua ile sona erdi. (İLKHA)

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