  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BM çok ama çok sert sözlerle açıkladı! Ukrayna'daki Kahovka Barajı'na yönelik saldırıya tepki! Sorumlu tutulacak

Kanada için kritik açıklama: Yükselmeye devam ediyor

Külliye'deki yemin törenine katılmıştı! Eski Yunan bakandan bomba Erdoğan itirafı

Gram altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzmanından beklenmedik çıkış: Türkiye için öyle bir tahmin geldi ki! Tahminini paylaştı

LGBT'ci Ekrem'den İstanbullulara sapkınlık dayatması!

Abdullah Ağar, Hakan Fidan'la ilgili şok gerçeği açıkladı! Öyle bir şey yapmış ki, felaketin kıyısından dönmüşüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası müjdeleri sıraladı

Numan Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması!

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Sırrı Sakık Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Gram altın füze gibi fırlayınca İslam Memiş son tahminini ilan etti: Ben olsam kesinlikle yapmazdım
Gündem HÜDA PAR'dan Demirtaş'ın çağrısına cevap: Belki o eli tutarız...
Gündem

HÜDA PAR'dan Demirtaş'ın çağrısına cevap: Belki o eli tutarız...

Yeniakit Publisher
2023-06-07 01:25:00 -

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Bugün gidip tutmanız gereken el, Meclis'te HDP'lilerin elidir.' çağrısına HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak bir cevap geldi.

Geçtiğimiz günlerde aktif siyaseti bıraktığını açıklayan, HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu'na yaptığı çağrı çok konuşuldu.

Demirtaş çağrı yaptı

Yapıcıoğlu'na HDP'nin elini tutma çağrısı yapan Demirtaş, "HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Bey'i avukatlık yıllarımdan tanırım, kendisine şunu belirtmek isterim: Kürdün eli, Saray'ın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici'nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el, Meclis'te HDP'lilerin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız. Umarım bu mesajlarım, tarihsel önemi itibarıyla karşılık bulur" dedi.

Yapıcıoğlu cevap verdi

Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş'ın çağrısına değinen Yapıcıoğlu çok sert ifadeler kullandı.

"Dünyanın hakareti var"

Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "Aslında Demirtaş'ın o çağrısına da dikkat ederseniz orayı okursanız belki sadece birileri bir-iki cümlesini aldı, ama dünyanın hakareti var orada. Her türlü hakaret var. Alışmışlar hakaret etmeye. Bir taraftan hakaret ederken öbür taraftan işte gidin falanların elini tutun diye. Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız. Bir; şiddetle aralarına mesafe koysunlar, ellerindeki Kürt kanını yıkasınlar. Dilleri ellerinden daha kirli, onu da bir temizlesinler.

"Meşru zemine gelsinler"

O dilleriyle söylemleriyle yüz binlerce insanı mağdur ettiler. Binlerce insanın kanına girdiler. Onu da bir temizlesinler. Meşru zemine gelsinler. Ve kendilerine ait bir iradelerinin olduğunu ortaya koysunlar. O da belki. Şu anda ne konuşacağız onlarla. Selahattin Demirtaş bir şey söylüyor. Kandilden ona ayar geliyor. Mersin'deki olayı kınadı. Ne oldu sonra 'ukala' oldu. 'Yapamıyorsun bari dua et. Ukalalık yapma otur yerine' ağır bazı ifadelerle haddi bildirildi. Şu anda yine bir açıklama yaptı. HDP'den ayrı bir cevap geldi."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terörist Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı
Terörist Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı

Gündem

Terörist Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı

Bu fotoğraf terör sevici Selahattin Demirtaş'a çok dokundu!
Bu fotoğraf terör sevici Selahattin Demirtaş'a çok dokundu!

Siyaset

Bu fotoğraf terör sevici Selahattin Demirtaş'a çok dokundu!

Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı
Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı

Siyaset

Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı

Selahattin Demirtaş aday olmak istedi mi istemedi mi? Eşi açıkladı!
Selahattin Demirtaş aday olmak istedi mi istemedi mi? Eşi açıkladı!

Siyaset

Selahattin Demirtaş aday olmak istedi mi istemedi mi? Eşi açıkladı!

Kılıçdaroğlu, Demirtaş.. Politikanın kirli yüzü!.
Kılıçdaroğlu, Demirtaş.. Politikanın kirli yüzü!.

Siyaset

Kılıçdaroğlu, Demirtaş.. Politikanın kirli yüzü!.

HDP kaynıyor! Bakın Demirtaş, Altan Tan'a ne cevap vermiş!
HDP kaynıyor! Bakın Demirtaş, Altan Tan'a ne cevap vermiş!

Siyaset

HDP kaynıyor! Bakın Demirtaş, Altan Tan'a ne cevap vermiş!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23