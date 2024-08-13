HÜDA PAR yine Müslümanların sesi oluyor: 'İslami değerlere hakaret ceza sayılsın' tasarısı meclise taşınıyor

Av. Yunus Arı “İSLAMİ DEĞERLERE KARŞI YAPILAN HAKARETLERİN CEZALANDIRILMASI” konulu kanun tasarısının meclise sunulmasını istedi. HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç ise konuyu en kısa sürede meclise taşıyacaklarını belirtti.

Türkiye’de Kemalizm eliyle İslam’a küfredenler her geçen gün artıyor. Buna sadece Kemalizm’in varlığı değil, bunu yaşatan, yaşamasına izin veren rejim sebep oluyor. Kemalizm’in putlarına en ufak bir eleştiride ceza alınırken, dini değerlere yapılan hakaretlerde iktidar da, Kemalizm eliyle hazırlanan kanunlar da üç maymunu oynuyor. Rejimin putları kadar bile değer görmeyen dini değerler alaşağı ediliyor ve meşrulaştırılıyor.

“Şeriat” isteminden dolayı Yeniden Refah Partisi tarafından görevden alınan, Bergama eski İlçe Başkanı Av. Yunus Arı “İSLAMİ DEĞERLERE KARŞI YAPILAN HAKARETLERİN CEZALANDIRILMASI” konulu kanun tasarısının meclise sunulmasını istedi.

Bu isteği üzerine HÜDA PAR Genel Başkan yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç öneriyi dikkate alarak X platformu üzerinden, “Değerlerimize yapılan hakaretler konusunda bir kanun teklifi hazırlığı içerisindeyiz. En kısa zamanda bu teklifi Meclis’e sunacağız.

Hiç kimse değerlerimize dilediği gibi hakaret edemez. Değerlerimize hakaret edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için bu konunun takipçisi olacağız.” dedi.

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Müslüman Anadolu artık kendi değerine, kültürüne, dinine hakaret edilmesinden sıkıldı. Bir an evvel dini değerlere yapılan hakaretlerin karşılığını bulmasını ve bunun kanunlaşmasını bekliyor.

İSLAMİ DEĞERLERE KARŞI YAPILAN HAKARETLERİN CEZALANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

Madde 1: Amaç ve Kapsam

1. Bu Kanunun amacı, İslami değerlere yönelik hakaret ve saldırılarda bulunan kişilerin cezalandırılmasıdır.

2. Bu Kanun, İslam dininin kutsal değerlerine, sembollerine, ibadetlerine ve inançlarına hakaret eden veya zarar veren kişilere uygulanır.

Madde 2: Suç ve Ceza

1. İslami değerlere hakaret eden veya söven kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2. Ayrıca, aldığı hapis cezası miktarınca adli para cezasına hükmolunur.

Madde 3: Pişmanlık ve Cezada İndirim

1. Suç işleyen kişi, soruşturmanın başlamasından itibaren pişmanlık gösterdiği takdirde, ceza yarı oranında indirilir.

2. Pişmanlık hali, sanığın suçu kabul etmesi ve suçu işlediğine dair pişman olduğunu beyan etmesiyle belirlenir.

Madde 4: Suçun Tekrarı ve Cezanın Artırılması

1. Aynı suçu herhangi bir sürede işleyen kişi, pişmanlık indiriminden yararlanamaz ve cezai indirime tabi tutulamaz.

Madde 5: Suçun Alenen İşlenmesi

1. İslami değerlere hakaret suçu alenen işlendiğinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Madde 6: Kovuşturma ve Uygulama

1. Bu Kanun gereğince verilecek cezalar Cumhuriyet Savcılıklarınca re'sen kovuşturulur.

Madde 7: Yürürlük

1. Bu Kanun, Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8: Yürütme

1. Bu Kanunu Cumhurbaşkanı yürütür.