HÜDA PAR yasa teklifini TBMM'ye sunuyor! 'Ülkemizdeki siyonistler yargılanmalı'

HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Meclis’e sundukları “Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ayrıntılarını paylaştı.

Ramanlı, “Biliyorsunuz insanlığa karşı işlenen suçları soruşturmak uluslararası sözleşmelerle bütün ülkelere tanınan bir haktır. Bunun yerlisi, yabancısı, yeri, yurdu yoktur. İnsanlığa karşı işlenen suçların mağduru bütün insanlık olduğu için her ülke kendi yargısı eliyle insanlığa karşı suç işleyen soykırım işleyen organizatöründen failine azmettireninden liderine kadar herkesi yargılama hakkına sahiptir." dedi.

"Peki ülkemizde durum ne? Bizim de böyle bir hakkımız var. Ceza kanunumuzda adalet bakanının talebi ile soykırım suçuna ortak olan liderinden organizatörüne kadar failinden azmettiricisine kadar herkesi yargılayabilme hakkı var. Ama Adalet Bakanının bu yöndeki bir talimatı şart koşuluyor." hatırlatması yapan Ramanlı, "Uluslararası ilişkiler, ülkeler arası diplomatik münasebetler sebebiyle belki bugüne kadar Adalet Bakanlığı bir irade sergilememiş olabilir. Gazze meselesi bütün siyasi partilerin ortak iradesiyle görülüyor ki hepimizin ortak bir mesuliyetidir. Bunun a partisi b partisi yoktur." ifadelerini kullandı.

'Yargı meclis kararıyla harekete geçebilsin'

Ramanlı, şöyle devam etti:

"Televizyon ekranlarından her gün bombalanan çocuklar, kadınlar, yaşlılar maalesef bizim yargımızı harekete geçirmeye yetmiyor. Çünkü adalet bakanının bu yönde bir talimatı yargıya ulaşmıyor. O halde dedik; madem yargı millet adına yargılama yetkisini kullanıyor, madem bizler milletin temsilcisiyiz, hükümetin ülkeler arası diplomatik ilişkilerin bozulmasından endişe etmesi sebebi ile böyle bir adımı atmaması da madem bir vaka, o halde yargılama yapılabilmesi için Meclis kararının da yetmesi gerekiyor. Bir maddemiz buna ilişkindir. Yani Meclis’in karar almasıyla yargı harekete geçebilmeli ve bu siyonist barbar çetenin insanlığa karşı islemiş olduğu suçların yargılaması bizim ülkemizde de yapılabilmeli. Haklarında yakalama kararı çıkarılabilmeli ve şayet yakalanabilirlerse tutuklanmalıdırlar.”

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'Soykırım suçuna ortak olanlar vatandaşlıktan atılsın'

Türkiye’de çifte vatandaşlığın mümkün olduğuna dikkat çeken Ramanlı, “Çifte vatandaşlık sebebiyle ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olsun ister Siyonist işgalci rejimin vatandaşı olsun gidip Gazze’de masumların katledilmesi için oluşturulan orduya eğer yazılmışsa, onun vatandaşlığını kaybettirelim. Bunları vatandaşlıktan atalım diyoruz. Eğer oraya asker yazılmış ve bu insanlığa karşı işlenen suçlarda bilfiil rol almışsa onları da cezalandıralım. Hem de en ağır ceza ile cezalandıralım, ağırlaştırılmış müebbet hapsi de onlar için kanunda öngörelim. Bu da yetmez bu kişilerin mal varlıklarına da el koyalım.” şeklinde konuştu.

Tüm partilere çağrı!

El konulan mal varlıklarının da maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen gençler için oluşturulan fona aktarılması önerisinde bulunan Ramanlı, Meclis’te grubu bulunan veya grubu bulunmayan partiler ile 590 milletvekiline çağrıda bulunarak; “Filistin hepimizin ortak yarası, ortak davasıdır. Her vesileyle Filistin ile ilgili bu Meclisten ortak imzayla bildiriler çıkıyor. O halde gelin bu teklifimize de destek verin. Bu teklifimizin kanunlaşması için de lehte oy kullanın diyoruz.” ifadelerini kullandı.