HÜDA PAR uyardı: 'Tehlike giderek büyüyor!'

HÜDA PAR Aile Başkanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nin hukuk sistemi ve toplumsal yapı üzerindeki etkilerinin sürdüğünü açıklayarak, başta 6284 sayılı Kanun olmak üzere aile kurumunu zayıflattığını öne sürdüğü düzenlemelerin kaldırılması çağrısında bulundu.

HÜDA PAR Aile Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Ağustos 2014’te Türkiye’de yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin milletin inanç, kültür ve aile değerleriyle bağdaşmayan ideolojik bir metin olduğu belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarihe ve toplumsal yapı üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“1 Ağustos 2014’te Türkiye bakımından yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, milletimizin inanç, kültür ve aile değerleriyle bağdaşmayan ideolojik bir metin ve küresel bir dayatma olarak toplumsal hafızada yer edinmiştir.

Kadına yönelik şiddeti önleme iddiasıyla sunulan bu sözleşme, aile kurumunu hedef alan ideolojik politikaların hukuk sistemimize taşınmasına zemin hazırlamıştır.”

“Sözleşmenin etkileri bütünüyle ortadan kalkmış değildir”

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin önemli bir kazanım olduğu vurgulanan açıklamada, sözleşmenin hukuk sistemi ve toplumsal yapı üzerindeki etkilerinin hâlen sürdüğü kaydedildi. Açıklamanın devamında “Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararının 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girmesi, milletimiz adına önemli bir kazanım olmuştur. Ancak sözleşmenin hukuk sistemimiz ve toplumsal yapımız üzerindeki etkileri bütünüyle ortadan kaldırılmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

“Aile fertleri çatışmanın tarafları hâline getiriliyor”

İstanbul Sözleşmesi’nin yaklaşımını sürdürdüğü belirtilen 6284 sayılı Kanun ile bu kanuna dayanan bazı uygulamaların aile bütünlüğüne zarar verdiği ifade edilen açıklamada “İstanbul Sözleşmesi’nin ruhunu taşıyan 6284 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanan bazı uygulamalar, aile fertlerini çatışmanın tarafları hâline getirmekte; masumiyet karinesini, adalet duygusunu ve aile bütünlüğünü zedeleyen sonuçlar doğurmaktadır.” denildi.

Bu kapsamda, aile kurumunu zayıflatan düzenlemelerin yeniden ele alınması ve toplumun değerleriyle uyumlu bir hukuk sisteminin oluşturulması gerektiği belirtilen açılamada, şu ifadelere yer verildi:

“Başta 6284 sayılı Kanun olmak üzere aile kurumunu zayıflatan düzenlemeler gözden geçirilmeli; milletimizin inancı, kültürü ve ahlaki değerleriyle uyumlu yeni bir yasal çerçeve oluşturulmalıdır.”

“Adalet, hakkaniyet ve aile birliği birlikte gözetilmelidir”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu mücadelenin adalet ve hakkaniyet ilkelerinden uzaklaşmadan yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Son olarak “Kadına yönelik şiddetle kararlı biçimde mücadele edilirken adalet, hakkaniyet ve aile birliği birlikte gözetilmelidir. Mağduru koruyan, suçluyu cezalandıran ve masumun hukukunu güvence altına alan dengeli bir sistem kurulmalıdır.” şeklinde belirtildi.