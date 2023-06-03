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Siyaset ‘HÜDA-PAR kadınları eve kapatacak’ diyen gezi zekalılara izletin... Partide ki bütün kadınlar yüksek lisanslı!
Siyaset

‘HÜDA-PAR kadınları eve kapatacak’ diyen gezi zekalılara izletin... Partide ki bütün kadınlar yüksek lisanslı!

Yeniakit Publisher
2023-06-03 14:25:00 - 2023-06-03 14:28:45

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı sonrası başlatılan algı operasyonları dur durak bilmedi. Partinin kadınları eve kapatacağı iftirası bile atıldı. HÜDA PAR'ın yüksek kademlerindeki bütün hanımların en az yüksek lisans mezunu olduğu ortaya çıktı.

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı sonrası başlatılan algı operasyonları dur durak bilmedi. Partinin kadınları eve kapatacağı iftirası bile atıldı. HÜDA PAR'ın yüksek kademlerindeki bütün hanımların en az yüksek lisans mezunu olduğu ortaya çıktı.

Kadın kolları başkanı'nın Japonca dahi bildiği ortaya çıktı.

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