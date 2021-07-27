HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu selin vurduğu Rize’de halkla buluştu

Gün boyu selin vurduğu ilçe ve köylerde çeşitli temaslarda bulunan Yapıcıoğlu, kurum amirleri ve mağdur vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Muradiye Belde Belediye Başkanlığını ziyaret eden Yapıcıoğlu, Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı tarafından karşılandı. Belediye başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Yapıcıoğlu, Başkan Balcı’dan sel bilançosu hakkında son duruma ilişkin bilgi aldı.

Yapıcıoğlu, daha sonra selzede vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Burada mağduriyet yaşayan vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulunan Yapıcıoğlu, acılarına ortak olduklarını söyledi.

Ziyaretlerde halkın sıcak ilgisiyle karşılaşan Yapıcıoğlu, “Allah sel felaketinde vefat edenlere rahmetiyle muamelede bulunsun. Onları geri getirecek gücümüz yok. Ama bizim yapabileceğimiz şey şudur: Bizler sizlerin kardeşleri olarak buraya geldik, acınızı paylaşıyoruz. Hepinize geçmiş olsun. Allah bir daha benzer acılar yaşatmasın. Elimizden bir şey gelirse yapmaya hazırız. Geçtiğimiz günlerde afete ilişkin Genel Merkezimiz bir açıklama yaptı ve dedi ki: Denetimler sıkılaştırılsın, imar planları gerekirse gözden geçirilsin. Bir daha benzer felaketler yaşanmaması için ne tedbir alınması gerekiyorsa gelin konuşalım.” dedi.

HÜDA PAR heyetinin yaptığı ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten vatandaşlar ise şunları söyledi: “Ayağımıza gelerek bize mutluluk verdiniz. Bizi mutlu ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.”

Ardından Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ve Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu ile görüşen HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, daha sonra selde vefat edenlerin ailelerini ziyaret etti.

Güneysu Tepebaşı köyünde kayıp Hasan Arıcı’nın (62) ailesini ziyaret eden Yapıcıoğlu, bugüne kadar sel felaketinde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diledi.

Acılı ailelerin taziye ziyaretinden sonra esnafla bir araya gelen Yapıcıoğlu, daha sonra Güneysu Spor Lisesi Öğrenci Yurdunda kalan afetzedeleri ziyaret edip bir süre sohbet etti. Yapıcıoğlu, Yurt Müdürü Alper Avluk’tan selzedeler için yapılan hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Yapıcıoğlu, son olarak Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyunlu’yu ziyaret edip Rize’nin ekonomik durumuna ilişkin bilgi aldı.





