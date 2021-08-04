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Gündem HÜDA PAR Bitlis İl Başkanı Celal Gül vefat etti
Gündem

HÜDA PAR Bitlis İl Başkanı Celal Gül vefat etti

24 Temmuz'da Covid-19 salgını teşhisiyle kaldırıldığı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan HÜDA PAR Bitlis İl Başkanı Celal Gül vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 23:24:00 -
HÜDA PAR Bitlis İl Başkanı Celal Gül vefat etti

HÜDA PAR Bitlis İl Başkanı Celal Gül vefat etti. Vefat haberinin duyulması üzerine sevenleri hastane önüne akın etti.

Celal Gül kimdir?

1960 yılında Bitlis merkezde dünyaya gelen Celal Gül, HÜDA PAR'ın Bitlis Kurucu İl Başkanlığını yaptı. Gül, 2 Şubat 2015'te yapılan HÜDA PAR Bitlis 1'nci Olağan Kongresi'nde il başkanlığına seçildi. Hala il başkanlığı görevini yürüten Gül, 24 Temmuz 2021 tarihinde Covid-19 salgını teşhisiyle kaldırıldığı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 29 Temmuz'da entübe edilen Gül, evli 4 çocuk babasıdır.

 

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