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Siyaset Hüda Kaya'nın İBB'de çalışan oğlu uyuşturucuyla yakalandı!
Siyaset

Hüda Kaya'nın İBB'de çalışan oğlu uyuşturucuyla yakalandı!

HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın CHP'li İBB'de istihdam edilen oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu, havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 14:04:00 -
Hüda Kaya'nın İBB'de çalışan oğlu uyuşturucuyla yakalandı!

HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu'nun, 24 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandığı öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 24 Şubat'ta İzmir'e gitmek için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanına gelen Saatçioğlu'nun üzerinde havaalanında yapılan rutin kontroller sırasında yaklaşık 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu kapsamda ifadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Yorumlar

Yorumcu

Haber değeri yok, ibbnin terör pislik yuvası oldugunu soylu da söylüyor bilinmedik birşey yazın
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lütfi

Pudra şekeridir.
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