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Gündem Hüda Kaya'nın gözaltına alınan İrancı oğlu adliyeye sevk edildi
Gündem

Hüda Kaya'nın gözaltına alınan İrancı oğlu adliyeye sevk edildi

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon sonucu Çanakkale’de gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu (cemre), adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 15:56:00 - 2022-06-27 16:34:49
Hüda Kaya'nın gözaltına alınan İrancı oğlu adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu - Cemre (Ebrari), PKK/KCK terör örgütüne yapılan operasyon sonucu Çanakkale’de gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran Pazartesi günü gelen bir e-postada, “Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor.

Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum” şeklinde örgütsel doküman ve fotoğraflar yer alması üzerine harekete geçti.

HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre'nin PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan Cafer K. kod adlı PKK Merkez Komite Üyesi Abidin Karakoç ve Bozan Tekin kod adlı PKK İran Sekretaryası ile birlikte kırsal alanda silahlı olarak fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı.

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