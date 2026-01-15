Hücum şimdiden başladı! Pes dedirten Dünya Kupası çılgınlığı

  • İSTANBUL
ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği turnuvayı statlarda izlemek isteyen taraftarların son 33 gün içindeki başvuruları sonucunda 500 milyondan fazla bilet talebi alındı - En fazla başvuruda bulunan ülkeler arasında ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada'nın yanı sıra Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya yer aldı

2026 FIFA Dünya Kupası için 500 milyondan fazla bilet talebinde bulunuldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği turnuvayı statlarda izlemek isteyen taraftarların son 33 gün içindeki başvuruları sonucunda 500 milyondan fazla bilet talebi alındı.

En fazla başvuruda bulunan ülkeler arasında ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada'nın yanı sıra Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya yer aldı.

T​​​​​​​araftarlar, bilet başvurularının sonuçları hakkında en erken 5 Şubat'ta mail yoluyla bilgilendirilecek.

Bu satış aşamasında en çok rağbet gören maçın, 27 Haziran Cumartesi günü Miami'de oynanacak Kolombiya-Portekiz karşılaşması olduğu duyurulurken ilk 5'i tamamlayan diğer müsabakalar ise 18 Haziran Perşembe günü Guadalajara'da yapılacak Meksika-Güney Kore maçı, 19 Temmuz Pazar günü New York/New Jersey'deki final, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City'de Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak turnuvanın açılış maçı ve 2 Temmuz Perşembe günü Toronto'da yapılacak son 32 mücadelesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Bir aydan biraz fazla bir sürede yarım milyar bilet talebi, sadece bir istek değil, küresel bir mesajdır." ifadesini kullandı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

