Hücre evlerinde çocukları zehirleyen çeteye darbe! 21 ilde lüks yaşam vaadiyle kurulan suç ağı çöktü!

Elebaşılığını yurt dışındaki bir cezaevinde bulunan şahsın yaptığı çeteye yönelik şafak vakti düzenlenen baskınlarda tam 96 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yapılan incelemelerde, örgütün özellikle yaşı küçük çocukları hücre evlerine yerleştirerek onları çalıntı araç ve motosikletlerle kurşunlama, kasten yaralama ve yağma eylemlerinde kullandığı ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden lüks hayat ve yüksek kazanç vaadiyle gençleri tuzağa düşüren suç şebekesinin, binlerce vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen bu başarılı operasyonla, sokakları terörize eden bir propaganda ve suç makinesi durdurulmuş oldu.