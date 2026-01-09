  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hücre evlerinde çocukları zehirleyen çeteye darbe! 21 ilde lüks yaşam vaadiyle kurulan suç ağı çöktü!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 21 ilde yürütülen dev operasyonla bir organize suç örgütünün daha sonunun getirildiğini duyurdu.

Elebaşılığını yurt dışındaki bir cezaevinde bulunan şahsın yaptığı çeteye yönelik şafak vakti düzenlenen baskınlarda tam 96 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yapılan incelemelerde, örgütün özellikle yaşı küçük çocukları hücre evlerine yerleştirerek onları çalıntı araç ve motosikletlerle kurşunlama, kasten yaralama ve yağma eylemlerinde kullandığı ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden lüks hayat ve yüksek kazanç vaadiyle gençleri tuzağa düşüren suç şebekesinin, binlerce vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen bu başarılı operasyonla, sokakları terörize eden bir propaganda ve suç makinesi durdurulmuş oldu.

