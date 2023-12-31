Hububat ekim alanında büyüme

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner ve odanın teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu Karapınar ilçesindeki hububat ekim alanlarındaki bitki gelişimlerini yerinde inceledi. Başkan Üner Karapınar ilçesinde hububat ekim alanlarında bu yıl gözle görünür bir artış gözlendiğini belirtti.

Başkan Üner, bölgede hububat ekim alanlarının yüzde 90 sulu koşullarda yapıldığını ve şu an için çok önemli bir sorun olmadığını ifade etti. Başkan Üner, sahadaki faaliyetlerin bitmek üzere olduğunu önümüzdeki 2 aylık süreçte çiftçilerimizin boş zamanlarında ziraat odası olarak eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ve çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda seminerler düzenleyeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Süleyman Soylu ise bölgede bu yıl hububat ekiminin Ekim ayı başında başlamasına rağmen hala ekim yapan çiftçilerimizin bulunduğunu söyleyerek, "Bu yıl Ekim-Aralık ayı arasında ilçede uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı. Pancar ve mısır hasatlarının gecikmesi nedeni ile ekim sezonunun geniş bir zaman dilimine yayıldı.

Çiftçilerimiz erken ekim yapıp iki kez sulama yapması sonucu bitkilerin aşırı gelişme gösterdiğini bundan dolayı bitkileri kış zararından korumak için koyunlara otlattı” dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO