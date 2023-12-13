Huawei'nin otomotiv alanında kritik iş birliği hedefi, açıklaması! Dev teknoloji ortaklıkları belli oluyor! Duyurdu

Huawei, Amerikan yaptırımlarına rağmen Audi ve Mercedes ile otomotiv alanında iş birliği yapmayı hedefliyor.

ABD tarafından uygulanan yaptırımların yarattığı zorlukları dengelemek için stratejik bir adım atan Huawei, elektrikli araç (EV) ve akıllı araç yazılım sektörlerindeki varlığını güçlendirmek amacıyla saygın otomobil üreticileriyle ortaklıklar kurma yolunda aktif adımlar atıyor. Çinli teknoloji devi, bu doğrultuda Audi ve Mercedes gibi Almanya'nın en büyük otomotiv şirketleriyle kapalı kapılar ardında toplantılar gerçekleştirdi. Huawei'nin amacı, elektrikli araç girişimleri için potansiyel ortaklıklar veya ortak girişimler keşfetmek.

Kaynaklara göre, Huawei, Akıllı Otomotiv Çözümleri (IAS) iş birimini ayırma düşüncesinde. Bu hamle, şirketin akıllı EV'ler için yazılım ve bileşen tedarikçisi olarak lider konuma gelme hedefini vurguluyor. IAS iş biriminin tahmini değeri 28 milyar ile 35 milyar dolar arasında değişiyor.

Huawei tarafından yaklaşılan otomotiv devlerinden biri olan Mercedes, Huawei'nin akıllı araç yazılımı ve bileşen firmasında yüzde 3 ila 5 hisse satın almayı teklif etti. Ancak, Alman otomobil üreticisi sınırlı ilgi gösterdi ve yazılım üzerinde kontrolünü koruma ve premium marka konumunu sürdürme önceliğini vurguladı.

Huawei'nin otomotiv ortaklıkları belli oluyor

Audi'nin Huawei'nin teklifine olan ilgisi belirsiz olsa da, raporlar 2025'ten itibaren Çin pazarında Audi araçları için otonom sürüş teknolojileri geliştirmede potansiyel iş birliği ihtimalini gösteriyor. Bu, teknoloji meraklısı Çinli tüketici kitlesine hitap etmek için küresel otomobil üreticilerinin Çinli şirketlerle ortaklık arayışının genel bir trendiyle uyumlu.

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Huawei'nin stratejisi, ABD yaptırımlarının etkisi nedeniyle Avrupa, ABD ve Japon şirketleri için birincil akıllı çözümler tedarikçisi olarak konumunu güçlendirmeye çalışmak. Huawei'nin akıllı araba iş birimini yöneten Richard Yu, karşılaştıkları zorlukları kabul ediyor ve şirketin daha küçük elektrikli araç üreticileri ve kurulu otomobil üreticileriyle ortaklık kurmaya odaklandığını vurguluyor.

Mercedes ve Audi, tartışmalarla ilgili spekülasyonlar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Huawei de konuyla ilgili sessizliğini korudu. Sektör uzmanları, Huawei'nin küresel otomobil üreticilerine yönelik girişimlerinin, rekabetçi Çin otomotiv pazarında ileri teknoloji özellikleri sunmak için iş birliği yapma eğilimini yansıttığını belirtiyor.

Huawei, ABD yaptırımları tarafından oluşturulan zorluklarla mücadele ederken, stratejisi kurulu otomobil üreticileriyle ortaklıklar kurmak ve küçük oyuncularla iş birliği yapmak üzerine kurulu.