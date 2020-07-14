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Ekonomi

Huawei'den yılın ilk yarısında 68 milyar dolar gelir

Huawei'nin GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi 22,5 milyar dolar, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi 5,13 milyar dolar, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu 31,9 milyar dolar gelir elde etti

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:14:40 -
Huawei'den yılın ilk yarısında 68 milyar dolar gelir

İSTANBUL (AA) - Huawei, 2020'nin ilk yarısında, yıllık yüzde 13,1 artışla 68 milyar dolar gelir elde ederken, şirketin net kar marjı oranı ise yüzde 9,2 oldu.

Huawei'den yapılan açıklamayla yılın ilk yarısının ilişkin finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Huawei'nin GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi ile Huawei Tüketici Elektroniği Grubu sırasıyla, 22,5 milyar dolar, 5,13 milyar dolar ve 31,9 milyar dolar gelir elde etti.

Huawei, 2020'nin ilk yarısında, yıllık yüzde 13,1 artışla 68 milyar dolar gelir elde ederken, şirketin net kar marjı oranı ise yüzde 9,2 oldu.

Açıklamada verilen bilgiye göre şirket, istikrarlı ağ operasyonlarını sürdürme, dijital dönüşümü hızlandırma, yerel salgınları önleme ve yerel ekonomilere katkı sağlamak için sektörün tüm bileşenleriyle çalışma taahhüdünü yineledi.

Açık iş birliği ve küresel değer zincirlerine duyulan güven, içinde bulunulan zor dönem sebebiyle her zamankinden daha önemli hale gelirken Huawei, müşteri ve tedarikçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini, şirketin gelecekte karşılaşacağı zorluklar ne olursa olsun, küresel dijital ekonomiye ve teknolojik gelişime katkıda bulunacağını bildirdi.

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