Son Haberler

Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir

Hindistan'da 5 yıldır mahkemesiz gözaltı var Müslümana adalet yok

Ankara’da Mansur’a isyan! Su yok fatura çok

Uyuşturucu bahane emperyalizm şahane!: Trump çöktü petrol hisseleri fırladı!

2 milletvekili daha AK Parti’ye geçiyor: Biri DEVA’dan, biri CHP’den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Yunanistan’ın fişini kim çekti! Erdoğan’ın o fotoğrafı sonrası hava sistemleri çöktü

Ticaret Bakanlığı göz açtırmayacak! Fahiş fiyatla mücadelede kararlılık

Maduro Guerra, "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek” İşbirlikçiler ortaya çıkacak

Cumhuriyet’ten benzeri görülmemiş ihanet! Haydut ABD’ye adeta 'Türkiye'ye saldır' mesaj verdiler
Huawei yeni MatePad 11.5 S’i Türkiye’de satışta

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Huawei yeni MatePad 11.5 S’i Türkiye’de satışta

Huawei, geçen yıl satış performansıyla öne çıkan MatePad 11.5 serisini güncelleyerek Türkiye pazarında satışa sundu.

Tablet pazarındaki ürün gamını genişletmeyi sürdüren Huawei, MatePad 11.5 serisinin yeni modeli Huawei MatePad 11.5 S’i Türkiye’de satışa çıkardı. “Süper Versiyon” adıyla duyurulan cihaz, önceki modele kıyasla özellikle ekran yapısı ve beraberinde sunulan aksesuar seçenekleriyle konumlandırıldı.

 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl satış hedeflerinin üzerinde performans gösteren MatePad 11.5 serisi, geliştirilmiş donanım ve ekran teknolojileriyle yenilendi. Önceki neslin satış başarısının ardından kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen model, ekran teknolojisindeki yenilikleriyle öne çıkıyor.

 

Cihazda kullanılan yeni nesil "PaperMatte" ekran teknolojisi, ışık yansımasını ve parlamayı yüzde 99 oranında düşürmeyi hedefliyor. Ekran netliğinden ödün verilmeden 11,5 inç boyutundaki panelde 2,8K çözünürlük ve 144 Hz adaptif yenileme hızı sunuluyor.

 

Huawei MatePad 11.5 S, klavye, kalem ve fare içeren 9 bin 497 lira değerindeki hediye paketiyle Huawei Online Mağaza'da listelendi.

 

Şirket, lansman dönemine özel 1900 liralık indirimin yanı sıra 13 Ocak'a kadar kampanyaya katılım sağlayan ve 14-31 Ocak tarihleri arasında ürünü inceleyip yorum yapan kullanıcılara Watch Fit 2 hediye ediyor.

1
