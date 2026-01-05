2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!
Aralık 2025'in en iyi performans gösteren telefonları belli oldu.
En düşük memur ve emekli maaşında rekor artış: Hesaplara yatacak yeni tutar belli oldu! İşte emekli memur zam tablosu
Aralık 2025'in en iyi performans gösteren telefonları belli oldu.
AnTuTu, 1-31 Aralık tarihleri arasında toplanan veriler ışığında en güçlü Android telefonlar listesini kamuoyuyla paylaştı.
Yayınlanan raporda amiral gemisi ve orta segment modeller arasındaki performans farkının giderek açıldığı görülüyor.
İŞTE 2025'İN EN İYİ ANDROID TELEFONLARI:
Red Magic 11 Pro+
iQOO 15
OnePlus 15
Realme GT8 Pro
Honor WIN
Vivo X300 Pro
OPPO Find X9 Pro
Honor Magic 8 Pro
Honor Magic 8
Nubia Z80 Ultra/ kaynak: ensonhaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23