Teknoloji-Bilişim
14
Yeniakit Publisher
2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

Aralık 2025'in en iyi performans gösteren telefonları belli oldu.

#1
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

AnTuTu, 1-31 Aralık tarihleri arasında toplanan veriler ışığında en güçlü Android telefonlar listesini kamuoyuyla paylaştı.

#2
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

Yayınlanan raporda amiral gemisi ve orta segment modeller arasındaki performans farkının giderek açıldığı görülüyor.

#3
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

İŞTE 2025'İN EN İYİ ANDROID TELEFONLARI:

#4
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

Red Magic 11 Pro+

#5
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

iQOO 15

#6
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

OnePlus 15

#7
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

Realme GT8 Pro

#8
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

Honor WIN

#9
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

Vivo X300 Pro

#10
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

OPPO Find X9 Pro

#11
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

Honor Magic 8 Pro

#12
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

Honor Magic 8

#13
Foto - 2025'in en iyi telefonları belli oldu! Performansıyla göz doldurdu!

Nubia Z80 Ultra/ kaynak: ensonhaber

