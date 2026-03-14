Neler oluyor? Rusya'ya ait iki gemi vuruldu

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya'da askeri havaalanı, bir liman ve 2 gemiye saldırı düzenledik" ifadeleri kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı'na saldırı düzenlendiği belirtildi.

Rusya'nın söz konusu limanı Ukrayna'ya karşı savaşta kullandığı savunulan açıklamada, saldırı sonucu liman altyapısında yangın çıktığı ifade edildi.

Rus ordusuna ait 2 gemiye de saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Operasyon sonucu düşmanın tren feribotu 'Slavyanin' hizmet dışı bırakıldı. Düşmanın Ukrayna'ya karşı suç savaşını yürütmek için kullandığı 'Avangard' gemisi hasar gördü." ifadesine yer verildi.

 

Maykop'taki askeri havaalanına saldırı düzenlendi

Ukrayna ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Rusya'ya bağlı Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta yer alan askeri havaalanına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ön bilgilere göre havaalanının altyapısı isabet aldı." ifadesi kullanıldı.

 

Bryansk kentinde saldırı düzenlenen fabrikada üretim yaklaşık 6 aylığına durdu

Açıklamada ayrıca, geçen hafta Rusya'nın Bryansk kentinde "füzeler için kritik bileşenleri üreten fabrikaya" füzeyle saldırı yapıldığı anımsatılarak, saldırı sonucu fabrikadaki hasarla ilgili bazı ayrıntılar belirlendiği ifade edildi.

Farklı tipten balistik, seyir ve hava savunma füzeleri için entegre devrelerin üretildiği ana binanın isabet aldığı belirtilen açıklamada, "Saldırı sonucu yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda yangın çıktı ve söz konusu binanın çatısı tamamen çöktü." denildi.

Saldırıda mikro devrelerin üretimi için bileşenlerin bulunduğu bir deponun da isabet aldığı kaydedilen açıklamada, "Sanayideki üretim yaklaşık 6 ay süreyle durduruldu." ifadesi kullanıldı.

 

Bryansk'a yapılan füzeli saldırı

Ukrayna ordusunun 10 Mart'ta Rusya'nın Bryansk şehrine düzenlediği füze saldırısı sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıda "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerinin kullanıldığı belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Bryansk bölgesinde füzeler için kritik bileşenler üreten fabrikaya saldırı düzenlediklerini belirterek, "Bu fabrika, her türlü Rus füzesi için kontrol sistemleri üretiyordu." demişti.

​​​​​​​Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ile Fransa'ya, ürettikleri seyir füzeleriyle Bryansk kentinin Ukrayna tarafından vurulmasından dolayı protesto notası vermişti.

+90 (553) 313 94 23