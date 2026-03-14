Hark Adası'na saldırı sonrası İran'dan komşu ülkeye üstü kapalı tehdit: Çok tehlikeli

ABD ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeni bir saldırıyla daha yükseldi. Washington yönetimi, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği stratejik Hark Adası ile Ebu Musa Adası'nı hedef aldı. İranlı yetkililer saldırıda can kaybı yaşanmadığını açıklarken, Tahran yönetimi füzelerin Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından fırlatıldığını söyledi.

PETROL FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

İran'ın Buşehr Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hark Adası'na düzenlenen saldırıda herhangi bir sivil veya askeri can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Açıklamada ayrıca adadaki petrol tesislerinde faaliyetlerin normal şekilde sürdüğü ve altyapıda ciddi bir hasar oluşmadığı ifade edildi.

ARAKÇİ: FÜZELER BAE'DEN FIRLATILDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken sözler etti. Arakçi, saldırıda kullanılan HIMARS roket sisteminin komşu ülkelerin topraklarından ateşlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece HIMARS adını verdikleri kısa menzilli bir roket sistemiyle Hark Adası ve Ebu Musa Adası'na saldırdılar. Ve bunu komşularımızın topraklarından yaptılar. Komşularımızın topraklarını bu tür roketlerle bize saldırmak için kullandıkları apaçık ortada ve bu kesinlikle kabul edilemez."

RAS EL-HAYME VE DUBAİ VURGUSU

Arakçi, saldırının izinin sürüldüğünü ve roketlerin Ras el Hayme bölgesinden, Dubai'ye yakın bir noktadan fırlatıldığının tespit edildiğini söyledi. İranlı bakan, "Bu saldırılar güçlerimiz tarafından takip edildi ve şimdi bunların Birleşik Arap Emirlikleri'nden, yani Ras el Hayme'dan ve Dubai şehrine çok yakın bir yerden ateş açıldığı açıkça ortaya çıktı."

BAE'YE ÜSTÜ ÖRTÜLÜ TEHDİT

İranlı bakan, nüfusun yoğun olduğu bölgelerin saldırı için kullanılmasının tehlikeli olduğunu vurgulayarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne de sert bir mesaj verdi. Arakçi'nin sözleri komşusu Birleşik Arap Emirliklerine tehdit niteliğindeydi: "Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri bize karşı roket fırlatmak için kullanmaları çok tehlikeli."

MEŞRU HEDEF İLAN EDİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari de, ABD ordusunun Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a füze saldırısı düzenlediği gerekçesiyle BAE'deki ABD askerlerinin bulunduğu noktaların "meşru hedef" olduğunu duyurmuştu.

Zülfikari, "ABD'nin saldırgan ordusu, bölgede askeri üslerinin yıkıma uğramasının ardından BAE'de bulunan limanlar, iskeleler ve saklandıkları yerleri kullanarak İran'a ait Ebu Musa Adası ile Hark Adası'nın bir bölümünü füzelerle hedef almıştır" dedi.

BAE YÖNETİMİNE MESAJ

BAE yönetimine seslenen Zülfikari, "İran, BAE'nin bazı şehirlerindeki ABD askerlerinin bulunduğu limanlar, iskeleler ve sığınaklardaki ABD düşman füzelerinin fırlatıldığı noktaları hedef alarak ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmayı meşru hakkı olarak görmektedir" ifadelerini kullandı.

BAE halkına da çağrıda bulunan Zülfikari, "BAE'de yaşayan Müslüman halktan ve yerleşim merkezlerinden, zarar görmemeleri için limanlar, iskeleler ve ABD askerlerinin saklandığı noktaları boşaltmalarını istiyoruz" dedi.