Dünya rezil rüsva olan kovboyu konuşuyor! Trump hezimetini kanlı tehditlerle örtbas etme derdinde

İran'ın direnişi karşısında çaresiz kalan büyük şeytanın temsilcisi, uğradığı askeri kayıpları yalan rüzgarlarıyla geçiştirmeye çalışırken İran'ın liderlerine dil uzatma hadsizliğinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın seyri ve Tahran yönetiminin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Trump, İran’ın ekonomik can damarı Hark Adası’nı "eğlence olsun diye" tekrar vurabileceklerini söyledi. Yeni lider Mücteba Hamaney’in akıbetinden Hürmüz Boğazı’na kadar birçok konuda konuştu.

NBC’ye konuşan Trump, Hark Adası’nın çoğunluğunun yerle bir edildiğini söyledi. "Sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz." dedi. İran’ın elindeki tek gücün mayın dökmek olduğunu savunan Trump, kıyı şeridini sürekli bombardıman altında tutacaklarını vurguladı.

Trump, İran’ın ateşkes istediğini ancak şartların yeterince iyi olmadığını belirtti. Yeni lider Mücteba Hamaney hakkında da çarpıcı bir iddia ortaya attı. Hamaney’in ölmüş olabileceğine dair söylentileri hatırlatan ABD Başkanı, "Hayattaysa da ülkesi için akıllıca bir şey yapmalı ve teslim olmalı" dedi. ABD Savunma Bakanı Hegseth ise Hamaney’in saldırılarda sakat kaldığını öne sürmüştü.

Trump, Hürmüz Boğazı için dünyaya çağrıda bulundu. Boğazı güvenli tutmak için çok sayıda ülkenin savaş gemisi göndereceğini duyurdu. "Bir şekilde, Hürmüz Boğazı’nı yakında açık, güvenli ve özgür hâle getireceğiz" vurgusu yaptı.

Öte yandan, Wall Street Journal’ın "5 ABD tanker uçağı vuruldu" iddiasını kısmen yalanladı. Trump, 4 uçağın hizmete döndüğünü, birinin ise kısa sürede yeniden uçacağını belirtti. "Medyanın söylediği gibi ciddi bir hasar yok" dedi.