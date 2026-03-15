  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zelenskiy bir şeyler deniyor! ABD’yi Rusya’nın üzerine salma çabası Terör örgütünden ortak askeri güç önerisi! İran PKK’sı: İçerdeyiz, hazırız! Kızılelma 12'den vurdu! Hedefe tam isabet Meğer sanıldığı gibi değilmiş! Araçlarda sadece o tip ekranlar yasaklanacak! ABD emekli adayına bel bağladı: Süreyi 1 yıl uzatma kararı! Anne, baba ve çocuklara kurşun yağmuru! Siyonistlerden aile katliamı itirafı Siyonist vahşet Lübnan’ın güneyine bomba yağdırdı! 14 günde 826 şehit, 830 bin kişi toprağından koparıldı Bakan Gürlek’ten Batı’nın sinsi lügatine rest: İslamofobi değil, İslam düşmanlığı! İran’dan yeni dalga: Gerçek Vaat-4 dalga dalga sürüyor! Amerika mevzuyu anladı! İran geri adım atacak gibi görünmüyor
Dünya rezil rüsva olan kovboyu konuşuyor! Trump hezimetini kanlı tehditlerle örtbas etme derdinde
Dünya rezil rüsva olan kovboyu konuşuyor! Trump hezimetini kanlı tehditlerle örtbas etme derdinde

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İran karşısında maskesi düşen ve dünyaya rezil olan şer odaklarının başı Trump, içine düştüğü aşağılık durumu gizlemek için masumların rızkı olan Hark Adası'nı "eğlence" diyerek vurmakla tehdit etti.

İran'ın direnişi karşısında çaresiz kalan büyük şeytanın temsilcisi, uğradığı askeri kayıpları yalan rüzgarlarıyla geçiştirmeye çalışırken İran'ın liderlerine dil uzatma hadsizliğinde bulundu. 

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın seyri ve Tahran yönetiminin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Trump, İran’ın ekonomik can damarı Hark Adası’nı "eğlence olsun diye" tekrar vurabileceklerini söyledi. Yeni lider Mücteba Hamaney’in akıbetinden Hürmüz Boğazı’na kadar birçok konuda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ekonomik kalbi Hark Adası’na gözünü dikmiş durumda.

NBC’ye konuşan Trump, Hark Adası’nın çoğunluğunun yerle bir edildiğini söyledi. "Sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz." dedi. İran’ın elindeki tek gücün mayın dökmek olduğunu savunan Trump, kıyı şeridini sürekli bombardıman altında tutacaklarını vurguladı.

 

Trump, İran’ın ateşkes istediğini ancak şartların yeterince iyi olmadığını belirtti. Yeni lider Mücteba Hamaney hakkında da çarpıcı bir iddia ortaya attı. Hamaney’in ölmüş olabileceğine dair söylentileri hatırlatan ABD Başkanı, "Hayattaysa da ülkesi için akıllıca bir şey yapmalı ve teslim olmalı" dedi. ABD Savunma Bakanı Hegseth ise Hamaney’in saldırılarda sakat kaldığını öne sürmüştü.

Trump, Hürmüz Boğazı için dünyaya çağrıda bulundu. Boğazı güvenli tutmak için çok sayıda ülkenin savaş gemisi göndereceğini duyurdu. "Bir şekilde, Hürmüz Boğazı’nı yakında açık, güvenli ve özgür hâle getireceğiz" vurgusu yaptı.

Öte yandan, Wall Street Journal’ın "5 ABD tanker uçağı vuruldu" iddiasını kısmen yalanladı. Trump, 4 uçağın hizmete döndüğünü, birinin ise kısa sürede yeniden uçacağını belirtti. "Medyanın söylediği gibi ciddi bir hasar yok" dedi.

"İran'ı mağlup ettik" diyen Trump'tan Hürmüz Boğazı çağrısı
Dünya

İnsanlık bu alçaklığı unutmayacak! Trump katliamı eğlenceye dönüştürdü! ‘Şartlar yetersiz’ bahanesiyle kalleş saldırılara devam
Dünya

Japonya'dan Trump'ın "Donanma" baskısına fren: "Kendi kararımızı kendimiz veririz!"
Gündem

Trump anlayana kadar savaş! İran'dan ABD'ye müzakere kapıları kapandı!
Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Sen eğlenceci girmedin lağım faresi eğlence nasıl olacak iran sana gösterecek belke gör
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23