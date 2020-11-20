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Ekonomi Huawei, yeni arama motoru Petal Search’ü kullanıcıları ile birlikte geliştiriyor
Ekonomi

Huawei, yeni arama motoru Petal Search’ü kullanıcıları ile birlikte geliştiriyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:11:46 -
Huawei, yeni arama motoru Petal Search’ü kullanıcıları ile birlikte geliştiriyor

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin yeni arama motoru Petal Search'ü deneyimleyerek geri bildirimlerimde bulunan kullanıcılar, hem arama motorunun daha iyi hale getirilmesine yardımcı olacak hem de hediyeler kazanacak.

Huawei açıklamasına göre, 3 Aralık tarihine kadar Petal Search uygulaması üzerinden en çok geçerli geri bildirim gönderen kullanıcılar ödül kazanma şansı yakalıyor.

Öneriler, tasarım ile ilgili fikirler, beğenilmeyen noktalar, uygulamada bulunan sorunlar ve daha birçok konu ile ilgili geri bildirim veren kullanıcılar, 5 adet Huawei Watch GT2, 10 adet Huawei Sport Lite AM61 Bluetooth Kulaklık, 15 adet Huawei CM510 Bluetooth Hoparlör ve 20 adet Huawei Band 4 Akıllı Bileklik kazanma fırsatı yakalıyor.

Geçerli geri bildirimler belirlendikten sonra en fazla geçerli geri bildirimde bulunan kazananlar Huawei Community sayfasından duyurulacak. Geri bildirimlerin geçerli olabilmesi için geri bildirim verilen konuyla ilgili açıklamanın anlaşılır bir şekilde yazılması gerekiyor. Önce geri bildirim verilen noktanın belirtilip, daha sonra açıklama yapılması gerekiyor. Geri bildirim verilen noktayla ilgili ekran görüntüsü veya kaydı eklemek de kullanıcıların tercihleri arasında.

AppGallery ile doğrudan entegre çalışan ve Qwant ile Yandex arama motorlarının gücü ile birçok farklı kaynaktan aynı anda uygulama araması yapabilen Petal Search, bulunan uygulamaların hangi kaynaktan yükleneceği ve Huawei’nin güvenlik testlerinden geçip geçmediği bilgisini de sonuç ekranında gösteriyor. Üçüncü parti kaynaklar arasında Aptoide, APKMonk, APKPure, APKCenter ve UpToDown yer alıyor. Böylece kullanıcılar tam olarak istedikleri uygulamayı, istedikleri kaynaktan ve güvenlik kontrolleri önceden yapılmış şekilde indirebiliyorlar. Petal Search aynı zamanda indirilen ve daha önce cihazda bulunan uygulamaların güncellemelerini de kontrol ederek kullanıcıya yardımcı oluyor.

Petal Search ile aynı zamanda haber, görsel, video, müzik, spor etkinlikleri, otel ve restoran rezervasyonu, uçak bileti gibi aramalar da yapılabiliyor. Tüm arama sonuçları, kullanıcının kişisel tercihlerine ve bulunduğu lokasyona göre özelleştirilebiliyor.

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