Huawei, Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markası seçildi

İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan cep telefonu markası seçildi.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Şikayetvar.com kullanıcılarının marka deneyimlerini analiz ederek oluşturduğu istatistiklere göre, "Cep Telefonu" kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka oldu.

2017'den beri sıralamada ilk 3'te, son bir yıldır da zirvede yer alan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bu yılın 3. çeyreğinde de en iyi müşteri memnuniyeti sunan marka unvanına layık görüldü.

Şikayetvar.com tarafından yapılan değerlendirmeye göre Huawei, "Müşteri Memnuniyeti", "Teşekkür Oranı" ve "Marka Bağlılığı" alt segmentlerinde de birinci oldu.

"Şikayet Oranı" kategorisinde ise ilk 4 rakibine göre en az şikayet edilen marka oldu.

63,4 toplam tüketici deneyimi puanı alan Huawei, genel ortalamada da tüm diğer markaları açık farkla geride bırakarak birinciliğini pekiştirdi. Huawei aynı zamanda bir önceki birinciliğini de 2 puan geliştirmiş oldu.

105 binin üzerinde markanın yer aldığı, 4,6 milyon kayıtlı kullanıcının 80 milyon aylık ziyaret gerçekleştirdiği Sikayetvar.com, geniş ve etkin kullanıcı tabanı sayesinde cep telefonu sektörü için en güvenilir müşteri deneyimi analizlerini gerçekleştiriyor.

Daha önce 6 Mart'ta düzenlenen ŞikayetVar Achievement in Customer Excellence Awards 2020 ödül töreninde Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü kazanmıştı.