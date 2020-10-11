Huawei resmen duyurdu! İşte Mate 40 serisinin tanıtılacağı tarih...
Teknoloji devi Huawei, Mate 40 serisinin tanıtılacağı tarihi açıkladı. Şirket, tanıtım için 22 Ekim tarihini işaret etti.
Bir süredir merakla beklenen Huawei Mate 40 serisinin tanıtılacağı tarih belli oldu. Çin merkezli dev teknoloji üreticisi Huawei, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada Mate 40 serisinin 22 Ekim tarihinde tanıtalacağını belirtti.
Mate 40 serisinin özelliklerine ilişkin detaylar ise henüz açıklanmadı. Yeni cihazın özellikleri ve fiyatı 22 Ekim günü düzenlenecek tanıtım etkinliğinde belli olacak.