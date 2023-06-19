  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Cevabı bilinmeyen sorular! CHP’de danışmanlık sırrı

İşte Karlov’u öldürten FETÖ'cü hain

Definecilerden akıl almaz kazı: Mağarada şoke oldular

Dün işsizlik var, bugün öğrenciler bile çalışıyor! Yine motoru yaktılar

Dünyaca ünlü banka duyurdu: Merkez Bankası kararı ve iletişim dili de önemli! Altın yükseliyor, tahmini...

Türkiye'de o ilde: ülke ekonomisine 10 milyar TL katkı verildi! Milyonları ilgilendiren çok kritik, sürpriz görüşme

Altında neler oluyor böyle! Tarih verildi! Hem alacaklar hem de satacaklar için çok önemli uyarı

Ondan dudak uçuklatan kazanç sağlıyorlar! Yanlış duymadınız! Litresi tam 258 bin TL

Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme! O sözler olay oldu! Herkes şaştı kaldı
Teknoloji Huawei Mate yine yaptı, haberi verdi: X3 beklenmedik markası: Katlanabilir telefon çok konuşulacak! Geliyor
Teknoloji

Huawei Mate yine yaptı, haberi verdi: X3 beklenmedik markası: Katlanabilir telefon çok konuşulacak! Geliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-19 20:19:00 - 2023-06-19 20:27:22
Huawei Mate yine yaptı, haberi verdi: X3 beklenmedik markası: Katlanabilir telefon çok konuşulacak! Geliyor

Teknoloji devi Huawei katlanabilir özellikteki telefon modelini tanıttı. Dünya genelinde en ince ve en hafif katlanabilir özellikteki olan telefon mate X3 12 GB RAM, 256 ve 512 GB depolama seçenekleri olan 500 MB ana kamerası..! Kritik karar açıklandı: Asgari ücret- rakamı ilgili dikkat çeken bir açıklama bekleniyor. Telefon piyasasında telefon trafiği yoğunlaşacak!

Dünya genelinde en ince ve en hafif katlanabilir özellikteki olan telefon mate X3 12 GB RAM, 256 ve 512 GB depolama seçenekleri olan 500 MB ana kamerası, OLED ekranları, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi, 16 MHP ön kamera ve 4.800 Mah bataryası ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Huawei Mate X3 ile katlanabilir özellikteki telefonların tercih edilme popülerliğini daha da artırmayı amaçlıyor.

Huawei Katlanabilir Telefon

Marka mate x3'ü tanıttı. Gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğinde yeni üretmiş olduğu katlanabilir Trendine uyum sağlayarak herkes tarafından merakla beklenen yeni modeli Huawei Mate x3'ün tanıtımını gerçekleştirdi. Huawei Mate X3 dünya genelinde tüm telefonlar içinde katlanabilir özellikte olan en ince ve en hafif telefonu olarak ön plana çıkıyor ve katlanabilir özellikteki telefon teknolojisine farklı bir yenilik getirmeyi amaçlıyor.

Huawei Mate X3 ile katlanabilir özellikteki telefonların daha çok tercih edilmesine artırmayı hedefliyor. Huawei yeni üretmiş olduğu katlanabilir telefonun tanıtımını gerçekleştirdi.Katlanabilir telefon artık tüm kullanıcılara sunuldu. Özelik bakımından donanımlı bir telefon olarak tanıtıma çıkarılan Huawei Mate X3 ince olması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Huawei Mate X3 Özellikleri

Huawei Mate X3 çok donanımlı özellikleri ile katlanabilir telefonlar arasında en iyisi olmayı hedefliyor. Huawei Mate X3 özelliklerin başında 5,3 mm kalınlığına ve 239 gram ağırlık kapasitesine sahip olması geliyor. Bu noktada ekranların OLED özellikte olduğunu 426 ppı piksel yoğunluğu ve 120 Hz tazeleme hızı ile 1440 hz pwm karartma sunmuş olduğunu ifade edelim.

16 MP ön kamera özelliği ve beraberinde 50 MHP ana kamerası olan Huawei mate-3 telefon çok ince ve ağırlık olarak çok hafif bir telefon olma özelliğine sahip. Katlanabilir telefonları arasında Huawei Huawei Mate X3 yerini aldı. OLED ekranlı telefon ve 12 GB RAM 256 ve 512 GB depolama seçenekleri ile tanıtımı yapıldı. Huawei Mate X3 katlanabilir telefonları arasında en çok tercih edilen model olmayı hedefliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Türkiye'de o ilde: ülke ekonomisine 10 milyar TL katkı verildi! Milyonları ilgilendiren çok kritik, sürpriz görüşme→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Bahçenizde sirke kullanmanın faydaları nelerdir? Karınca, sineklerden kurtulmak için böyle yolu kolay→ TIKLAYINIZ

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23