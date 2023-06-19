Huawei Mate yine yaptı, haberi verdi: X3 beklenmedik markası: Katlanabilir telefon çok konuşulacak! Geliyor

Dünya genelinde en ince ve en hafif katlanabilir özellikteki olan telefon mate X3 12 GB RAM, 256 ve 512 GB depolama seçenekleri olan 500 MB ana kamerası, OLED ekranları, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi, 16 MHP ön kamera ve 4.800 Mah bataryası ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Huawei Mate X3 ile katlanabilir özellikteki telefonların tercih edilme popülerliğini daha da artırmayı amaçlıyor.

Huawei Katlanabilir Telefon

Marka mate x3'ü tanıttı. Gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğinde yeni üretmiş olduğu katlanabilir Trendine uyum sağlayarak herkes tarafından merakla beklenen yeni modeli Huawei Mate x3'ün tanıtımını gerçekleştirdi. Huawei Mate X3 dünya genelinde tüm telefonlar içinde katlanabilir özellikte olan en ince ve en hafif telefonu olarak ön plana çıkıyor ve katlanabilir özellikteki telefon teknolojisine farklı bir yenilik getirmeyi amaçlıyor.

Huawei Mate X3 ile katlanabilir özellikteki telefonların daha çok tercih edilmesine artırmayı hedefliyor. Huawei yeni üretmiş olduğu katlanabilir telefonun tanıtımını gerçekleştirdi.Katlanabilir telefon artık tüm kullanıcılara sunuldu. Özelik bakımından donanımlı bir telefon olarak tanıtıma çıkarılan Huawei Mate X3 ince olması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Huawei Mate X3 Özellikleri

Huawei Mate X3 çok donanımlı özellikleri ile katlanabilir telefonlar arasında en iyisi olmayı hedefliyor. Huawei Mate X3 özelliklerin başında 5,3 mm kalınlığına ve 239 gram ağırlık kapasitesine sahip olması geliyor. Bu noktada ekranların OLED özellikte olduğunu 426 ppı piksel yoğunluğu ve 120 Hz tazeleme hızı ile 1440 hz pwm karartma sunmuş olduğunu ifade edelim.

16 MP ön kamera özelliği ve beraberinde 50 MHP ana kamerası olan Huawei mate-3 telefon çok ince ve ağırlık olarak çok hafif bir telefon olma özelliğine sahip. Katlanabilir telefonları arasında Huawei Huawei Mate X3 yerini aldı. OLED ekranlı telefon ve 12 GB RAM 256 ve 512 GB depolama seçenekleri ile tanıtımı yapıldı. Huawei Mate X3 katlanabilir telefonları arasında en çok tercih edilen model olmayı hedefliyor.

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