Huawei, herkesin ihtiyacına göre bir "FreeBuds" kulaklık sunuyor

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin FreeBuds Serisi’ndeki tam kablosuz kulaklıklar aynı teknolojik üstünlük ve tasarımı paylaşırken, aralarındaki farklar tüketicilerin her çalışma ve kullanım koşuluna uygun olan bir FreeBuds bulabilmelerini sağlıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk çift modlu BT/BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 ve 5.2 teknolojileri, eşzamanlı çift kanal iletim teknolojisi ve kendi sınıfının lideri 356 MHz ses işlemcisi ile donatılmış olan Huawei FreeBuds Serisi, güvenilir ve hızlı bluetooth bağlantısının yanı sıra, doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor.

Bu sayede, oyunlar daha eğlenceli ve videolar daha sürükleyici hale gelirken, hassas ve gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması ve aerodinamik mikrofon kanalı, Huawei FreeBuds Serisi’nin karşı tarafın daha net duymasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasını sağlıyor.

FreeBuds 3 Serisi kulaklıkların kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar ile şarj edilebiliyor. Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan Huawei FreeBuds Serisi, tek bir şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saate varan çalma süresi sağlayabiliyor. USB Type-C girişi üzerinden 1 saatin altında bir sürede tamamen şarj edilebiliyor.

Android ve iOS kullanıcıları, AI Life uygulamasını yükleyerek FreeBuds Serisi kulaklıkların tüm işlevlerine ulaşabildikleri gibi, aktif gürültü engelleme özelliğinin ince ayarlarını da yapabiliyor.





- En kaliteli sessizlik ve en kaliteli ses





Huawei FreeBuds Studio, yüksek çözünürlüklü müziğin zengin ayrıntılarıyla Hi-Fi düzeyinde bir dinleme deneyimi yaratmak için 48 kHz'e kadar geniş frekanslı yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Huawei FreeBuds Studio, yenilikçi "TAT" çift katmanlı ses yalıtımına ve 40 dB'ye kadar gürültü giderme etkisi sağlayan akıllı dinamik ANC'ye sahip. Dahili IMU ortam sensörü ve mikrofon sistemi ile kulaklıklar, kullanıcının ses ortamını doğru bir şekilde algılayarak daha iyi gürültü giderme için ortama uyum sağlayabilen üç ANC modu sunuyor. Huawei FreeBuds Studio, farkındalık modunu ve ses modunu destekleyerek kullanıcıların çevrelerinden haberdar olmalarına veya kulaklıklarını çıkarmadan net bir konuşma yapmalarına olanak tanıyor.

Altı mikrofonlu çağrı gürültü azaltma sistemi, sesi çok yönlü olarak yakalayıp, seslere etkili bir şekilde odaklanarak arka plan gürültüsünü kesiyor. İkili bağlantı ile kullanıcılar, karmaşık eşleştirme sürecine gerek duymayan Huawei FreeBuds Studio ile kesintisiz bağlantının keyfini çıkarabilir. Geometrik sadelikten ilham alan Huawei FreeBuds Studio, şık bir görünüm ve rahat bir kullanım sunuyor. 3 bin 499 TL son kullanıcı fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunulan FreeBuds Studio, Siyah ve Şampanya Sarısı renk seçeneklerine sahip.

Huawei FreeBuds Pro, akıllı dinamik gürültü giderme özelliğine sahip dünyanın ilk TWS kulaklığı olma unvanına sahip. Önceki modellerde iyileştirilen gürültü giderme 40dB'ye kadar artırılırken, kapalı kulak içi oturma doğal olarak dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Bunu daha da geliştiren kulaklıkların içine ve dışına yerleştirilen çift mikrofon, ortamdaki gürültüyü hızla belirleyip ve çevresel gürültüyü etkili bir şekilde kesmek için üç gürültü önleme modu otomatik geçiş yapıyor.



Kullanıcı evde, yürüyüşte veya yoğun bir metro istasyonunda olsa da, Huawei FreeBuds Pro, ortamı akıllıca algılayarak gürültü engelleme deneyimini iyileştiriyor. Aktif gürültü giderme etkinleştirildiğinde kulaklıkların pili 4,5 saate kadar dayanıyor. Gürültü giderme etkinleştirilmediğinde pil, ürünle verilen şarj kutusu ile şarj edilmesine gerek kalmadan 7 saat boyunca dayanıyor. Bin 499 TL fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden tüketicilere sunulan FreeBuds Pro, Karbon Siyah, Seramik Beyaz ve Gümüş Orman renk seçeneklerine sahip.





- Dünyanın ilk çift modlu BT/BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 teknolojisi





Huawei FreeBuds 3'teki yüksek hassasiyetli 14mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine yerleştirilen karmaşık bir bas tüpü ile, her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde dikkatlice ayarlandı. Dünyanın ilk çift modlu BT/BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 teknolojisi, HUAWEI eşzamanlı çift kanal iletim teknolojisi ve kendi sınıfının lideri 356 MHz ses işlemcisi ile donatılmış olan Huawei FreeBuds 3, güvenilir ve hızlı Bluetooth bağlantısının yanı sıra, doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor.



Oyunlar daha eğlenceli ve videolar daha sürükleyici hale geliyor. Hassas ve gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması ve aerodinamik mikrofon kanalı, Huawei FreeBuds 3'ün karşı tarafın daha net duymasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasını sağlıyor. Dünyanın ilk açık kullanım tasarımlı aktif gürültü engelleme sistemine sahip FreeBuds 3 tam kablosuz kulaklıklar, siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri ile bin 99 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden kullanıcılara sunuluyor.

Huawei FreeBuds 3i’nin 10 mm çapındaki dinamik sürücüleri ile güçlü bas seslerini verebiliyor. Çok hassas polimer kompozit diyaframlar, zengin ve deneli ses vermeleri için özel olarak kalibre edildiler. Stil ve ergonomik göz önünde bulundurularak tasarlanan Huawei FreeBuds 3i’nin her kulağa uygunluğunu sağlayan 4 farklı boyutta silikon ucu da bulunuyor. Huawei FreeBuds 3i, iki adet dışarı bir adet de içeri bakan entegre mikrofonları yardımıyla benzersiz bir gürültü engelleme teknolojisi sunuyor.



Dışarı bakan mikrofonlar dış gürültüleri algılayıp buna göre aktif gürültü engelleme sinyalleri üretirken, kulak içine bakan mikrofon ise kulak kanalında hala var olan gürültüleri algılayıp aktif gürültü engelleme özelliğini daha da geliştiriyor. Bu şekilde FreeBuds 3i, 32dB’e kadar olan arka plan gürültülerini engelleyebiliyor. Bu yeni gürültü azaltma teknolojisi sayesinde kullanıcılar hem müzik dinlerken hem de telefonda konuşurken kristal berraklığında sese ulaşabiliyorlar. Huawei FreeBuds 3i, karbon siyahı ve seramik beyazı renk seçenekleri ile 699 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden kullanıcılara sunuluyor.