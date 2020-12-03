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Ekonomi Huawei FreeBuds Pro ile Android veya iOS cihazlara kolay bağlantı
Ekonomi

Huawei FreeBuds Pro ile Android veya iOS cihazlara kolay bağlantı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:30:03 -
Huawei FreeBuds Pro ile Android veya iOS cihazlara kolay bağlantı

İSTANBUL (AA) - Huawei FreeBuds Pro ile herhangi bir iOS veya Android akıllı telefona bağlanılabiliyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei FreeBuds Pro'nun kolay eşleştirme mekanizması, hangi işletim sistemini desteklerse desteklesin herhangi bir cihazda Huawei kulaklıkların kullanılmasına imkan sağlıyor.

Huawei FreeBuds Pro, 40 dB'ye kadar gürültü engelleme sağlıyor. 3 dinamik modun yanı sıra dış sesin içeri girmesini ve çevrede olup bitenin farkında olmayı sağlayan farkındalık modu sunuyor. Piyanonun geometrisinden ilham alınarak tasarlanan FreeBuds Pro, 30 saate kadar pil ömrü sağlıyor.

Huawei FreeBuds Pro'nun hassas sensörü, taleplere doğru yanıt veriyor. Sıkıştırma hareketi ile gürültü giderme kontrol edilebiliyor. Sıkıştırma hareketi ayrıca çalma listesinde gezinmeye de olanak tanıyor. Duraklatmak ve devam ettirmek için kulaklık gövdesini bir kez, sonraki şarkıya atlamak için iki kez sıkıştırmak yeterli oluyor. Üç kez sıkıştırmak ise önceki şarkıya dönmeyi sağlıyor. FreeBuds Pro, diğer hareketlerle de kontrol edilebiliyor. Parmağı yukarı ve aşağı kaydırarak akıllı telefona uzanmadan ses seviyesi ayarlanabiliyor.

Aktif gürültü engelleme özelliği de kullanıcıya daha uygun bir dinleme deneyimi sağlamak için kulaklıkların çalışma modunu bulunulan ortam ve duruma göre otomatik ayarlıyor.


- "AI life" uygulaması


FreeBuds Pro'nun yanı sıra FreeBuds 3, FreeBuds 3i de dahil olmak üzere tüm Huawei FreeBuds Serisi, iOS ve Android tüm işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Daha fazla kişiselleştirilmiş kontroller için "AI life" uygulaması sunuluyor.

Android kullanıcıları, AI Life uygulamasını çeşitli şekillerde indirebiliyor. Uygulama, Huawei AppGallery'de bulunabiliyor. Uygulamayı indirmek için akıllı telefon tarayıcısı kullanılabiliyor veya FreeBuds kulaklığın kutusunda basılı olan QR kodu taratılabiliyor. Huawei FreeBuds Pro'nun tüm ana işlevleri, kulaklıkları iOS akıllı telefonla eşleştirilerek de kullanılabiliyor.

Huawei FreeBuds Pro, 1.499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.

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