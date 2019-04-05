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Huawei Deneyim Mağazası yarın İstinye Park'ta açılıyor

Huawei Deneyim Mağazası İstinye Park'ta yarın 12.00 müşterilerin hizmetine sunulacak- Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Ülke Müdürü Seth Wang:- "Son dönemde pazar payımızın yüzde 29,7'ye çıkması, Türkiye'nin Huawei'ye olan yoğun ilgisini göstermesi açısından bizim için önemli. İstanbullu tüketicilerin de İstinyePark mağazamıza büyük ilgi göstermesini bekliyoruz"

05 Nisan 2019 Cuma 12:36
Huawei Deneyim Mağazası yarın İstinye Park'ta açılıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei Türkiye ikinci deneyim mağazasını yarın İstinye Park'ta 12.00'de müşterilerin hizmetine açacak.

Huawei, Huawei Deneyim Mağazası'nı basın mensuplarına tanıtmak amacıyla ön açılış etkinliği düzenlendi.

Deneyim mağazasında Türkiye'de yeni satışa sunulan yeni P30 Serisi ve tüm diğer Huawei ürünlerini basın mensupları tarafından yakından incelendi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Ülke Müdürü Seth Wang, Huawei Tüketici Elektroniği olarak Türk tüketicilerin ürünlerini deneyimlemesini son derece önemsediklerinin altını çizdi.

2019 yılında kendi mağazalarıyla tüketicilere ulaşmaya başladıklarını belirten Wang, şunları kaydetti:

"Şubat ayında İzmir MaviBahçe'de açtığımız ilk Deneyim Mağazamızın ardından ikinci mağazamızı İstanbul'da İstinyePark'ta hizmete açmanın heyecanını yaşıyoruz. İstinyePark Deneyim Mağazamızda tüketiciler başta Türkiye'de bugün satışa sunmaya başladığımız P30 Serisi olmak üzere tüm akıllı telefonlarımızı ve diğer ürünlerimizi konforlu bir ortamda daha yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı bulacaklar. Son dönemde pazar payımızın yüzde 29,7'ye çıkması, Türkiye'nin Huawei'ye olan yoğun ilgisini göstermesi açısından bizim için önemli. İstanbullu tüketicilerin de İstinyePark mağazamıza büyük ilgi göstermesini bekliyoruz."


- "Huawei ürünlerini biraz daha detaylı bir şekilde tüketicilere sunmak istiyoruz"


Huawei Bölgeler Satış Direktörü Gökhan Tahtacı ise Huawei Deneyim Mağazası'nda Huawei ürünlerini biraz daha detaylı bir şekilde tüketicilere dijital ekranları kullanarak sunmak istediklerini belirtti.Tahtacı, "Bazı dijital ekranlarımızda kendi ürünlerimizin kendi arasında farklılaşan özelliklerini karşılaştırma şansını tüketicilerimize sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Tahtacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra bizim için çok önemli olan deneyim alanı dediğimiz bölümde ürünlerimizin özelliklerini, yavaş çekim özelliğini, 3D modelleme özelliği bununla birlikte ne kadar meyvede ne kadarlık kalori olduğunu gösteren özelliği burada müşterilerimize sunuyoruz. Mağazayı tasarlarken burayı gerçek bir fotoğrafçılık stüdyosundan esinlendik. Mağazada geniş açı ekran olarak tecrübe alanımız bununla birlikte düşük ışıkta fotoğraf çektiğinizde ürünümüzün fotoğraf performansını gösteren bir bölüm ve kendi fotoğrafınızı profesyonel bir biçimde çekecek bir bölüm koyduk."


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:36
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