Huawei Days kapsamında "indirimli teklif" sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Huawei’nin Türkiye’de hızla büyüyen Huawei Online Mağazası, 18-22 Haziran'da geçerli olan tekliflerle kullanıcılara indirim fırsatları sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 18-22 Haziran tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinden alışveriş yapacak tüketiciler, Huawei P40 Pro, P40 ve P40 lite E akıllı telefonlardan aldıklarında sadece 1 TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi olabilecek.

Buna ek olarak P40 Pro ve P40 alan tüketiciler 50 GB, P40 lite E alan tüketiciler ise 15 GB’lık bulut hizmetinden 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecek. Kampanya süresince P40 Pro fiyatı 11.999TL, P40 fiyatı 8.499TL ve P40 lite E fiyatı ise 3.199TL olarak tüketiciye sunuluyor.

Huawei Days kapsamında ayrıca, Huawei’nin giriş seviyesi telefonlarından olan Huawei Y5p ve Y6p model akıllı cep telefonları da fırsat kampanyasına dahil ediliyor. Huawei Y5p veya Y6p satın alan kullanıcılar, sadece 1 TL farkla Huawei Band 3e akıllı bileklik sahibi olabiliyorlar. 18-22 Haziran tarihleri arasında sürecek Huawei Days kampanyası dahilinde Huawei Y5p akıllı telefonun fiyatı 2.599TL, Y6p’nin fiyatı ise 2.899TL olarak satışa sunuluyor.



