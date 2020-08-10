Huawei, ABD yaptırımlarından dolayı telefon işlemci stoğunun tükendiğini açıkladı

ABD'nin Çinli şirketleri hedef alarak ambargolar ile piyasadaki rakiplerini elemek istiyor. İlk somut adım ABD başkanı Donald J. Trump'tan gelmişti. Devamında Microsoft, Google Android desteğini yeni model Huawei telefonlarda çektiğini açıklamıştı. Temel sebep olarak da Huawei'nin casusluk çalışmaları yaptığı ileri sürülmüştü. Ticaret savaşlarının piyasalarda gerçekleşmesi tüm üreticleri ve devamında da tüketicileri ürkütmüştü. ABD ambargosu Huawei'i iflasa doğru sürüklerken şirketten ilk acı haber geldi.

Dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olan Huawei, ABD'nin Huawei'e yönelik yaptığı yaptırımları nedeniyle işlemci yongalarının tükendiğini açıkladı. Huawei'nin tüketici iş birimi CEO'su Richard Yu'ya göre, Çinli telefon üreticisi önümüzdeki aydan itibaren ABD'nin devam eden ekonomik baskısı nedeniyle artık kendi Kirin yonga setlerini yapamayacak. Açıklamanın devamında "Maalesef, ABD yaptırımlarının ikinci turunda, çip üreticilerimiz yalnızca 15 Mayıs'a kadar sipariş kabul etti. Üretim 15 Eylül'de kapanacak" dedi."Bu yıl, son nesil Huawei Kirin yüksek kaliteli yongalar olabilir." Huawei'nin Eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanan Mate 40 telefonu, Kirin çipli son telefon olabilir. Haberden anlaşılacağı o ki Çinli telefon üreticisi Huawei'i zor günler bekliyor.