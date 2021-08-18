HTŞ'den Taliban açıklaması
Suriye'de faaliyet gösteren Tahrir el Şam Heyeti, Afganistan'ın büyük bir kısmında kontrolü ele geçiren Taliban'ı tebrik etti.
Suriye'de faaliyet gösteren Tahrir el Şam Heyeti (HTŞ) ötürü Taliban hareketini ve Afgan halkını tebrik ettiğini açıkladı.
Grup tarafından sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'dan "işgalcileri ve iş birlikçilerini kovduğu" dile getirildi.
Afganistan'daki Taliban örneğinin, Suriye'deki devrimin azmini artıracağı öne sürülen açıklamada, "silahlı cihatla zalimlerin alaşağı edilmesi ve hürriyete kavuşulması" konusunda bir ders olduğu söylendi.
Suriye'de faaliyet gösteren birçok diğer grup da Taliban'ın elde ettiği kazanımlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde açıklamalar yayınlamıştı.
Sukur el Şam lideri Ebu İsa eş Şeyh ve Ulusal Özgürleştirme Cephesi grupları da Taliban'ı tebrik etmişti.
Kaynak: Mepa News