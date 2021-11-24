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Gündem HSK'nın yeni üyesi açıklandı
Gündem

HSK'nın yeni üyesi açıklandı

Meclis'te Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan boşalan üyelik için oylama yapıldı. Seçim sonucuna göre üyeliğe Havvanur Yurtsever seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 18:27:00 -
HSK'nın yeni üyesi açıklandı

TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) boşalan üyelik için yapılan gizli oylama da avukat Havvanur Yurtsever seçildi.

TBMM Genel Kurulunda Hakim ve Savcılar Kurulunda boş bulunan bir üyelik için oylama yapıldı. Birinci turda seçilmek için 400 oy arandı. Oylamanın birinci turunda 348 milletvekili oy kullandı. Timur Borahan 7 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 323 oy aldı. 2 oy boş ve 11 oy geçersiz kullanıldı.

Ardından ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda seçilebilmek için 360 oy alınması gerekiyordu. Timur Borahan 14 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 327 oy aldı. 2 oy boş ve 9 oy geçersiz kullanıldı.

En çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüne göre seçim yapıldı. Buna göre Havvanur Yurtsever, Hakim ve Savcılar kurulu üyeliğine seçildi.

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