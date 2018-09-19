HSK Yetki Kararnamesi yayınlandı!
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından belirlenen Yaz Yetki Kararnamesi yayınlandı.19 Eylül 2018 Çarşamba 22:08
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yaz Yetki Kararnamesi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Kurul, üç bin kişiyi kapsayan Yetki Kararnamesi yayımlandı!
HSK Birinci Dairesi tarafından belirlenen kararname kapsamında İstanbul’da FETÖ davalarına bakan Ağır Ceza Mahkemelerine de yeni başkanlar atanacak. İşte yetki Kararnamesinin ayrıntıları.
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